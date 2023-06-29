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Futebol

Luís Castro aceita proposta do futebol árabe e vai deixar o Botafogo

Técnico português se despede do Glorioso na noite desta quinta-feira (29), quando comanda a equipe diante do Magallanes, pela Sul-Americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2023 às 14:12

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 14:12

Luís Castro afirmou que o Botafogo fez sua obrigação no Kleber Andrade
Luís Castro em partida pelo Botafogo, no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Silva / BRF
Luís Castro está de malas prontas para deixar o Botafogo. O técnico português estava recebendo sondagens do Al Nassr nas últimas semanas, e a informação de sua saída foi confirmada no início da tarde desta quinta-feira (29).
Na Arábia Saudita, Castro será o novo treinador da equipe que tem Cristiano Ronaldo no elenco, enquanto deixa o clube da Estrela Solitária na liderança do Campeonato Brasileiro.
Antes de partir para o Oriente Médio, o treinador comanda o Botafogo contra o Magallanes, na noite desta quinta, pela Copa Sul-Americana, às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Valores

De acordo com o ge, a transferência de Luís Castro ao futebol árabe custará cerca de seis milhões de doláres (aproximadamente R$ 29 milhões) aos cofres do Al Nassr, que ofereceu um contrato de duas temporadas.
O treinador ainda recebeu a oferta para viver em uma casa avaliada em R$ 13 milhões, que será transferida para seu nome em caso de cumprimento integral do contrato.

Possíveis substitutos

Logo após os rumores iniciais da saída de Luís Castro, quatro nomes estariam na mesa dos dirigentes do Botafogo para sua substituição: Bruno Lage, Tite, Rogério Ceni e Jorge Jesus. As negociações com Lage seriam as mais adiantadas, mas sem oficialização por parte do clube.

Histórico no Botafogo

Luís Castro deixa o Glorioso após 81 partidas disputadas, somando 44 vitórias, 14 empates e 23 derrotas. Sob o comando do português, a equipe alvinegra fez 115 gols e sofreu 71.

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