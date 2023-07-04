Seleção fecha acordo com Fluminense e Diniz será técnico interino do Brasil

Fernando Diniz, técnico do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fernando Diniz, do Fluminense, será o novo treinador interino da Seleção Brasileira . A informação partiu do Globo Esporte, que afirma que o técnico do Tricolor das Laranjeiras firmou acordo com a CBF enquanto a entidade aguarda o italiano Carlo Ancelotti para o cargo.

De acordo com o ge, o combinado é que Diniz concilie o comando da equipe do Flu e se apresente para liderar a Seleção nas datas Fifa. Para a liberação do treinador, A CBF arcou com o pagamento de uma multa ao Fluminense, já que um ‘segundo trabalho’ não era previsto em contrato.

Chegada de Ancelotti

Ainda não há uma data definida para a chegada oficial do atual comandante do Real Madrid, bem como não há definição se Diniz permanecerá na comissão técnica do Brasil após a chegada de Ancelotti.

A Seleção Brasileira entra em campo no mês de setembro, quando enfrenta a Bolívia na abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no dia 4, e o Peru, no dia 12, em Lima.