Seleção fecha acordo com Fluminense e Diniz será técnico interino do Brasil

Fernando Diniz, do Fluminense, será o novo treinador interino da Seleção Brasileira. A informação partiu do Globo Esporte, que afirma que o técnico do Tricolor das Laranjeiras firmou acordo com a CBF enquanto a entidade aguarda o italiano Carlo Ancelotti para o cargo.
De acordo com o ge, o combinado é que Diniz concilie o comando da equipe do Flu e se apresente para liderar a Seleção nas datas Fifa. Para a liberação do treinador, A CBF arcou com o pagamento de uma multa ao Fluminense, já que um ‘segundo trabalho’ não era previsto em contrato.
Chegada de Ancelotti
Ainda não há uma data definida para a chegada oficial do atual comandante do Real Madrid, bem como não há definição se Diniz permanecerá na comissão técnica do Brasil após a chegada de Ancelotti.
A Seleção Brasileira entra em campo no mês de setembro, quando enfrenta a Bolívia na abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no dia 4, e o Peru, no dia 12, em Lima.
Na sequência, o Brasil enfrenta Venezuela, Uruguai, Argentina e Colômbia, em jogos que acontecem entre outubro e novembro. A previsão é que Fernando Diniz seja o comandante da Seleção na data Fifa de março de 2024, quando o Brasil faz amistoso contra a Espanha, em Madrid, além de uma segunda partida que também será realizada no continente europeu, ainda sem definição do adversário.