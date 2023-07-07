Sócios aprovam novo estatuto para chegada de investidor de SAF na Desportiva

Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF Crédito: Vitor Nicchio / GE

Os sócios da Desportiva Ferroviária aprovaram, na noite desta quinta-feira (6), a alteração estatutária que permite a criação da Sociedade Anônima do Futebol. Em Assembleia Geral Extraordinária, os associados aprovaram a mudança do estatuto que trará a criação da SAF grená.

O documento prevê mudanças importantes para o futuro da Locomotiva Grená. Com a adequação à Lei nº 14.193/2021, a Desportiva caminha para a regularização de constituir a mais nova Sociedade Anônima do Futebol do Espírito Santo. Neste modelo, 101 pessoas estavam aptas a votar e agiram em conformidade com o Conselho Deliberativo do time de Jardim América, que aprovou por unanimidade.

Para que o novo estatuto fosse validado era necessário a maioria dos votos válidos a favor. Ao longo da noite, os associados adimplentes puderam exercer o direito ao voto na sede administrativa da Tiva. No ato de erguer a mão pelo “sim”, a aceitação superou a opção pelo “não”.

" Hoje, o primeiro passo que estamos dando para a recuperação da Desportiva. Isso vai ser muito importante para o prosseguimento da desportiva. Vejo com grande alegria e satisfação essa aprovação em assembleia-geral da criação da SAF. É o futuro da Desportiva. É a partir de agora que temos um grande horizonte pela frente", declarou o vice-presidente João Carlos Pereira Rocha, ao ge/ES

Com a aprovação do novo estatuto, a partir da próxima eleição para presidente, a chapa poderá ser formada apenas por presidente e vice - anteriormente eram sete integrantes. Outra mudança significativa está em sua realização: comumente realizada em meados de dezembro, este ano já terá presidente eleito na primeira quinzena de novembro.

De acordo com o diretor-executivo Carlos Farias, a criação da SAF se configura em um legado honroso por parte do mandato do presidente Eduardo Matos e do vice João Carlos.

"A situação está bem encaminhada. Estamos com muita calma para fazer as coisas certas, não temos pressa de fazer logo. A situação está bem encaminhada e muito satisfatória. Não temos pressa em fazer mal feito, mas urgência em ter uma equipe competitiva em 2024. A Desportiva tem que lutar pelas primeiras colocações e pelo título", declarou Carlos Farias.

Próximos Passos

Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF Crédito: Vitor Nicchio / GE

Com a alteração do estatuto, a Desportiva Ferroviária agora aguarda a proposta definitiva de um acionista majoritário. O time de Jardim América tem mantido contato com potenciais investidores e a expectativa é que a Tiva tenha as ações adquiridas até o final do ano.

A votação aconteceu de forma antecipada após o sócio da Meden Consultoria, Gabriel Venturim, mobilizar o Conselho Deliberativo, a Diretoria e os sócios-torcedores a regularizou o seu estatuto dentro da lei federal que permite a Sociedade Anônima do Futebol.

"Já finalizamos a parte burocrática do estatuto. Agora, é a gente já apresentar os investidores para a associação e a aprovação. O projeto já está pronto, está sendo claramente discutido com todo mundo. Então, é finalizar essa parte burocrática. Espero que até o final do ano, com tempo hábil para o campeonato do próximo ano, já esteja finalizado", disse Venturim.

Apoio do torcedor

Thiago Pires Follador (33 anos), torcedor da Desportiva Ferroviária, presente na aprovação do novo estatuto Crédito: Vitor Nicchio / GE

Os torcedores grenás voltaram a receber explicação didática sobre o funcionamento atual no futebol dos clubes profissionais. A Diretoria da Desportiva junto a consultoria financeira explicou ter planejado o “poder de fogo” visando o projeto de filosofia do futuro investidor.

Mesmo considerando um tipo de gestão relativamente novo no Brasil, o balconista e fã Thiago Pires Follador (33 anos) confia no poder de fogo da Tiva para os próximos anos.