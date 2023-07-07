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Futebol Capixaba

Sócios aprovam novo estatuto para chegada de investidor de SAF na Desportiva

Locomotiva Grená teve estatuto adequado à Lei da SAF na noite desta quinta-feira (6), na sede administrativa do time de Jardim América

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 12:21

Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

07 jul 2023 às 12:21
Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF
Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF Crédito: Vitor Nicchio / GE
Os sócios da Desportiva Ferroviária aprovaram, na noite desta quinta-feira (6), a alteração estatutária que permite a criação da Sociedade Anônima do Futebol. Em Assembleia Geral Extraordinária, os associados aprovaram a mudança do estatuto que trará a criação da SAF grená.
O documento prevê mudanças importantes para o futuro da Locomotiva Grená. Com a adequação à Lei nº 14.193/2021, a Desportiva caminha para a regularização de constituir a mais nova Sociedade Anônima do Futebol do Espírito Santo. Neste modelo, 101 pessoas estavam aptas a votar e agiram em conformidade com o Conselho Deliberativo do time de Jardim América, que aprovou por unanimidade.
Para que o novo estatuto fosse validado era necessário a maioria dos votos válidos a favor. Ao longo da noite, os associados adimplentes puderam exercer o direito ao voto na sede administrativa da Tiva. No ato de erguer a mão pelo “sim”, a aceitação superou a opção pelo “não”.
" Hoje, o primeiro passo que estamos dando para a recuperação da Desportiva. Isso vai ser muito importante para o prosseguimento da desportiva. Vejo com grande alegria e satisfação essa aprovação em assembleia-geral da criação da SAF. É o futuro da Desportiva. É a partir de agora que temos um grande horizonte pela frente", declarou o vice-presidente João Carlos Pereira Rocha, ao ge/ES.

Com a aprovação do novo estatuto, a partir da próxima eleição para presidente, a chapa poderá ser formada apenas por presidente e vice - anteriormente eram sete integrantes. Outra mudança significativa está em sua realização: comumente realizada em meados de dezembro, este ano já terá presidente eleito na primeira quinzena de novembro.
De acordo com o diretor-executivo Carlos Farias, a criação da SAF se configura em um legado honroso por parte do mandato do presidente Eduardo Matos e do vice João Carlos.
"A situação está bem encaminhada. Estamos com muita calma para fazer as coisas certas, não temos pressa de fazer logo. A situação está bem encaminhada e muito satisfatória. Não temos pressa em fazer mal feito, mas urgência em ter uma equipe competitiva em 2024. A Desportiva tem que lutar pelas primeiras colocações e pelo título", declarou Carlos Farias.

Próximos Passos

Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF
Desportiva aprova novo estatuto para virar SAF Crédito: Vitor Nicchio / GE
Com a alteração do estatuto, a Desportiva Ferroviária agora aguarda a proposta definitiva de um acionista majoritário. O time de Jardim América tem mantido contato com potenciais investidores e a expectativa é que a Tiva tenha as ações adquiridas até o final do ano.
A votação aconteceu de forma antecipada após o sócio da Meden Consultoria, Gabriel Venturim, mobilizar o Conselho Deliberativo, a Diretoria e os sócios-torcedores a regularizou o seu estatuto dentro da lei federal que permite a Sociedade Anônima do Futebol.
"Já finalizamos a parte burocrática do estatuto. Agora, é a gente já apresentar os investidores para a associação e a aprovação. O projeto já está pronto, está sendo claramente discutido com todo mundo. Então, é finalizar essa parte burocrática. Espero que até o final do ano, com tempo hábil para o campeonato do próximo ano, já esteja finalizado", disse Venturim.

Apoio do torcedor

Thiago Pires Follador (33 anos), torcedor da Desportiva Ferroviária, presente na aprovação do novo estatuto
Thiago Pires Follador (33 anos), torcedor da Desportiva Ferroviária, presente na aprovação do novo estatuto Crédito: Vitor Nicchio / GE
Os torcedores grenás voltaram a receber explicação didática sobre o funcionamento atual no futebol dos clubes profissionais. A Diretoria da Desportiva junto a consultoria financeira explicou ter planejado o “poder de fogo” visando o projeto de filosofia do futuro investidor.
Mesmo considerando um tipo de gestão relativamente novo no Brasil, o balconista e fã Thiago Pires Follador (33 anos) confia no poder de fogo da Tiva para os próximos anos.
"A aceitação da grande maioria, para não dizer total, é positiva. A galera está vendo com muita esperança. E pensamento positivo que vai dar tudo certo. Bastante tempo que já está rolando esse processo da SAF. Já vejo a torcida bem ansiosa e depois da reunião de hoje e outras questões recentes, que está chegando nos finalmentes", disse o torcedor.

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