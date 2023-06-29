Tony pede inteligência ao Vitória: "jogo não se resolve em 45 minutos"

Tony é o artilheiro do Vitória na competição, com 5 gols marcados até aqui Crédito: Vitor Nicchio/GE ES

O Vitória entrou em uma fase decisiva no Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe capixaba está na quinta colocação com 11 pontos, a 4 pontos do quarto colocado Santo André. Restam apenas quatro partidas para o fim da primeira fase. O próximo desafio do Alvianil de Bento Ferreira é contra o Democrata-GV, em Governador Valadares, na próxima segunda-feira (3).

Vencer todos os jogos seria ideal para o clube garantir a classificação sem depender de ninguém. No entanto, um empate fora de casa não é descartado pelo elenco. É o que diz o atacante e artilheiro da equipe Tony. “Vamos para lá pensando na vitória, se não der, um ponto também não é ruim. É ter a cabeça no lugar e jogar com inteligência, pois o jogo não se resolve nos primeiros 45 minutos, e sim nos 90”, analisou.

Na partida anterior, diante do Athletic, o Vitória alterou o esquema. Jogou com três zagueiros, o que fez com que o time tivesse uma solidez defensiva maior. Porém, o ataque criou algumas oportunidades que não foram convertidas em gol. Para o atacante, a equipe precisa buscar um equilíbrio. “Quando toma gol, toma o time todo. Quando não faz gol, o time todo também não faz, então agora é focar no próximo jogo para conseguir a vitória”, declarou.

O desempenho do Alvianil durante a competição foi marcado por muitos altos e baixos. A equipe alternou entre grandes partidas e momentos decepcionantes, como a derrota em casa para o Athletic, quando foram superiores ao adversário.