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Decisão à frente

Tony pede inteligência ao Vitória: "jogo não se resolve em 45 minutos"

Atacante do Alvianil afirma que o objetivo é sair de Minas Gerais com os três pontos, mas acredita que o empate não é um resultado ruim
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

29 jun 2023 às 18:59

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 18:59

Tony é o artilheiro do Vitória na competição, com 5 gols marcados até aqui
Tony é o artilheiro do Vitória na competição, com 5 gols marcados até aqui Crédito: Vitor Nicchio/GE ES
O Vitória entrou em uma fase decisiva no Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe capixaba está na quinta colocação com 11 pontos, a 4 pontos do quarto colocado Santo André. Restam apenas quatro partidas para o fim da primeira fase. O próximo desafio do Alvianil de Bento Ferreira é contra o Democrata-GV, em Governador Valadares, na próxima segunda-feira (3).
Vencer todos os jogos seria ideal para o clube garantir a classificação sem depender de ninguém. No entanto, um empate fora de casa não é descartado pelo elenco. É o que diz o atacante e artilheiro da equipe Tony. “Vamos para lá pensando na vitória, se não der, um ponto também não é ruim. É ter a cabeça no lugar e jogar com inteligência, pois o jogo não se resolve nos primeiros 45 minutos, e sim nos 90”, analisou.
Na partida anterior, diante do Athletic, o Vitória alterou o esquema. Jogou com três zagueiros, o que fez com que o time tivesse uma solidez defensiva maior. Porém, o ataque criou algumas oportunidades que não foram convertidas em gol. Para o atacante, a equipe precisa buscar um equilíbrio. “Quando toma gol, toma o time todo. Quando não faz gol, o time todo também não faz, então agora é focar no próximo jogo para conseguir a vitória”, declarou.
O desempenho do Alvianil durante a competição foi marcado por muitos altos e baixos. A equipe alternou entre grandes partidas e momentos decepcionantes, como a derrota em casa para o Athletic, quando foram superiores ao adversário.
Com apenas quatro rodadas restando e numa situação delicada na tabela, a pressão pode ser um fator determinante. Tony acredita que esse fator não irá atrapalhar a busca pela classificação. “Acho que pressão é um pai de família sair de casa 3h da manhã para tentar conseguir o sustento da família. Futebol é desfrutar, trabalhar com seriedade, e só existem três resultados. Nós queremos a vitória, mas se não acontecer é trabalhar e tirar proveito do que passou”.

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