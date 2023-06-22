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Aniversário

Rio Branco fará programação em comemoração aos 110 anos de existência

Clube Capa-Preta completou mais um ano de vida nesta última quarta-feira (21). Clube divulgou a programação do aniversário, que será comemorado no próximo domingo (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 17:47

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 17:47

Torcida do Rio Branco-ES no Kleber Andrade, em Cariacica
Torcida do Rio Branco-ES no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Rio Branco-ES
Com 110 anos completos nesta quarta-feira, o Rio Branco-ES divulgou a programação do aniversário do clube, celebrado no próximo domingo, dia de jogo. Pela oitava rodada da Copa Espírito Santo 2023, o Capa-Preta enfrenta o Nova Venécia, no Kleber Andrade, em Cariacica.
A festividade começa uma hora antes da bola rolar. A partir das 14h, junto à abertura dos portões do estádio, o cantor Emerson Xumbrega, intérprete da tradicional escola de samba Boa Vista, se apresenta. Durante a comemoração, a patrocinadora BetMidas estará disponibilizando presentes. Ao todo, serão distribuídas 50 camisas do Brancão nas arquibancadas, de forma aleatória.
Fundado em 21 de junho de 1913, o Rio Branco-ES, presidido pelo Paulo Pacheco, é o maior campeão do Espírito Santo com 37 títulos: 1918, 1919, 1921, 1924, 1929, 1930, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1957, 1958, 1959, 1962, 1963, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1978, 1982, 1983, 1985, 2010 e 2015.
"Espero bom público, adesão do torcedor e que celebre antes e após o jogo. Trata-se de data importante, já que o clube completa 110 anos em período de reconstrução da instituição, pois estamos cumprindo o rito burocrático para criação da SAF, portanto o momento é de comemoração dos 110 anos de glória do passado, preparando o clube para o futuro vitorioso", declarou ao ge.globo.
Em seguida, o Rio Branco-ES entrará em campo. Diante do líder Nova Venécia, o Alvinegro busca retomar o G-4 da Copa Espírito Santo. Durante o confronto, a Loja Capa-Preta dentro do Kleber Andrade promete vender produtos oficiais do clube centenário com desconto.
Além dos ingressos vendidos de forma online, os tickets podem ser encontrados na bilheteria a partir das 13h. A entrada custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
"As festividades vêm sendo planejado há meses, desde o resgate histórico da camisa Juventude e Vigor, a primeira camisa do clube nas cores verde e amarelo, até às atrações para torcida, somado às parcerias com patrocinadores viabilizando a celebração. Organizamos com muito carinho o evento para que a torcida capa-preta, que é o maior patrimônio do clube, comemore a data icônica."
Terão direito a meia-entrada: estudantes, idosos, doadores de sangue, professores, clientes Unimed, clientes Sicoob e torcedores que levarem 1kg de alimento, além de sócios do clube na categoria “Time do Povo”.
"O jogo em si não se trata de partida festiva, será jogo difícil, pois enfrentaremos o líder do campeonato em busca do G4 da competição, necessitamos que o torcedor compareça e incentive a equipe. Os atletas e comissão técnica estão cientes da qualidade do adversário, mas estamos nos preparando para sairmos vitoriosos no domingo, o incentivo da torcida será de grande valia para conquistarmos a vitória."

Copa Espírito Santo 2023

A primeira fase da Copa Espírito Santo 2023 prossegue no próximo final de semana com os jogos da oitava rodada. No domingo, às 15h, o Rio Branco-ES recebe o Nova Venécia, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

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