Jogando em casa, Vitória perde para a Portuguesa e para na tabela da Série D

Vitória e Portuguesa (RJ), pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Recla

Vitória e Portuguesa (RJ) entraram em campo na tarde deste sábado (17) pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, e fora de casa, a Lusa Carioca superou a equipe Alvianil, no estádio Salvador Costa, na Capital. Essa é a segunda derrota consecutiva do Vitória na Série D, que se manteve na 5ª posição da tabela do Grupo 6. Enquanto isso, a equipe do Rio de Janeiro lidera o grupo e caminha a passos largos rumo à classificação antecipada para a segunda fase.

O jogo

Vitória e Portuguesa fizeram um bom primeiro tempo, com muitas oportunidades e gol. Antes da Lusa Carioca abrir o placar, aos 37 minutos, com o artilheiro Marcelo Toscano, ambas as equipes tiveram chances de balançar as redes.

O Alvianil ficou perto do gol, mas o goleiro Dida defendeu uma finalização cruzada de Rodriguinho. A Portuguesa respondeu com um quase gol-contra de Pé de Pato, evitado por Camilatto. Quando ficou em desvantagem, o time capixaba melhorou ofensivamente, criou quatro oportunidades consecutivas, mas não conseguiu o empate antes do intervalo.

Na volta do vestiário, o Vitória manteve a pressão e quase empatou aos três minutos, com Rodriguinho. Porém, logo o time capixaba caiu de ritmo, a Portuguesa encaixou dois contra-ataques e chegou até a balançar as redes, mas teve o gol mal anulado pela arbitragem.

Aos 29, o Vitória foi também prejudicado por um erro do árbitro, que invalidou um gol legal do volante Carlinhos. No fim, a Lusa Carioca se fechou e segurou a pressão do Vitória e saiu de campo com mais três pontos.

Próximos desafios