"Viemos pela grandeza do Rio Branco", diz futuro presidente da SAF do clube

Renato Antunes (à esquerda) e Paulo Pacheco (à direita) na Rádio CBN Vitória Crédito: Adalberto Cordeiro

Na tarde desta segunda-feira (29), em entrevista ao programa CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória, Renato Antunes, da TR2 Sports, empresa que investe na equipe capixaba, afirmou que a grandeza da equipe capa-preta foi um dos fatores que o fizeram entrar no projeto.

“Viemos pela grandeza do Rio Branco, que é clube muito tradicional e centenário, campeão estadual por 37 vezes. E essa grandeza chamou a atenção de imediato, além do profissionalismo que observamos no trabalho da diretoria”, disse Renato.

Ele explicou que todo o investimento parte de uma empresa 100% capixaba. “Esse projeto é de suma importância para o Rio Branco. Esses R$ 50 milhões serão investidos em dez anos. Sem a SAF, a equipe demoraria cerca de 30 anos para alcançar esse valor”, frisou o empresário.

O negócio foi estruturado pela Matix Capital, mesma empresa que trouxe a Eagle Holdings, de John Textor, para o Botafogo e a 777 Partners para o Vasco, entre outros clubes.

De acordo com o contrato, neste primeiro ano deve ser feito o projeto e a confirmação do local do centro de treinamento, que será construído na Grande Vitória.

Dos R$ 50 milhões, R$ 10 milhões já são destinados à infraestrutura e os R$ 40 milhões restantes investimentos no futebol da equipe. Sobre novas contratações, os dirigentes e empresários adotam cautela. “Neste primeiro momento vamos valorizar e otimizar quem está aqui. Para depois pensarmos em novos nomes”, disse Renato.

Uma das principais metas com a gestão de SAF, é estar entre os 40 primeiros clubes do Ranking da CBF até 2030, para figurar na Série B, ou na Série C bem perto do acesso.