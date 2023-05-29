Marinho é afastado do Flamengo e negociação com São Paulo ganha força

O atacante Marinho foi multado e afastado do elenco principal do Flamengo por motivos de indisciplina, informou o clube, em nota divulgada nesta segunda-feira (29).
Marinho teria se desentendido com um membro da comissão técnica do técnico Jorge Sampaoli, e a atitude desagradou o argentino e outros funcionários do Rubro-Negro. Nos últimos jogos, a ausência de Marinho foi notada.
Antes da partida contra o Ñublense pela Libertadores, o atacante alegou dores e não foi relacionado, assim como na partida diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Mas de acordo com os exames médicos feitos pelo Flamengo, nenhum problema físico foi encontrado, e Jorge Sampaoli decidiu pelo afastamento.
Informações preliminares já davam conta de que Marinho não estava nos planos do Fla para o restante da temporada, já que a diretoria pretendia negociar o atleta antes do fim de seu contrato, que se encerra em dezembro.
Com o afastamento, o interesse de São Paulo em Marinho ganhou força. O nome de Marinho estava cotado entre os reforços solicitados por Dorival Jr., que havia trabalhado com o atacante na equipe do Rio.
A negociação teria começado antes do afastamento, e agora a equipe Tricolor ganha força no embate com o futebol árabe, que também sonda o jogador de 33 anos.