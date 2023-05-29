Marinho é afastado do Flamengo e negociação com São Paulo ganha força

Marinho, novo atacante do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Marinho foi multado e afastado do elenco principal do Flamengo por motivos de indisciplina, informou o clube, em nota divulgada nesta segunda-feira (29).

Marinho teria se desentendido com um membro da comissão técnica do técnico Jorge Sampaoli, e a atitude desagradou o argentino e outros funcionários do Rubro-Negro. Nos últimos jogos, a ausência de Marinho foi notada.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 29, 2023

Antes da partida contra o Ñublense pela Libertadores, o atacante alegou dores e não foi relacionado, assim como na partida diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Mas de acordo com os exames médicos feitos pelo Flamengo, nenhum problema físico foi encontrado, e Jorge Sampaoli decidiu pelo afastamento.

Informações preliminares já davam conta de que Marinho não estava nos planos do Fla para o restante da temporada, já que a diretoria pretendia negociar o atleta antes do fim de seu contrato, que se encerra em dezembro.

Com o afastamento, o interesse de São Paulo em Marinho ganhou força. O nome de Marinho estava cotado entre os reforços solicitados por Dorival Jr., que havia trabalhado com o atacante na equipe do Rio.