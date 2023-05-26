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Bruno Lopez

Aposta é 'sustento e trabalho não compensa', diz líder de esquema de manipulações

A prisão preventiva de Bruno teria causado um desgaste familiar. A esposa teria orientado para que ele parasse com as manipulações, já que o orçamento da casa onde vivem estava comprometido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 15:16

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 15:16

Bruno Lopez foi apontado como líder da principal quadrilha que manipula resultados no futebol brasileiro
Bruno Lopez foi apontado como líder da principal quadrilha que manipula resultados no futebol brasileiro Crédito: Reprodução / Twitter
Em meio aos escândalos do esquema de apostas esportivas investigados ao redor do Brasil, novas informações sobre o assunto vieram a conhecimento do público. Mesmo após ser apontado como o líder da quadrilha dos esquemas, ser denunciado à Justiça e ter sido preso em fevereiro e em abril de 2023, Bruno Lopez continuou atuando com o pretexto de que as apostas são o ‘sustento da família’ e que o ‘trabalho não compensa’.
Informações divulgadas pelo Estadão indicam que Bruno teria sofrido um prejuízo com uma pessoa identificada como ‘Max’, que não teria cumprido o acordo.
“Eu ‘tava’ com R$ 6 mil no saldo da minha ‘bet’ (site de apostas), que eu tinha feito no dia passado. R$ 100 para R$ 3,1 mil. Depois ganhei mais um pouco. Perdi no Max por que realmente o bagulho foi comprado e ele não fez. Reclama demais, só saber apontar dedo”, disse Bruno em conversa com Camila Silva da Motta, sua companheira e sócia nos esquemas ilegais.
A prisão preventiva de Bruno teria causado um desgaste familiar, e Camila teria orientado para que ele parasse com as manipulações, já que o orçamento da casa onde vivem estava comprometido, além das responsabilidades com o filho deles, de cinco anos.
“[Você] perdeu muito. Para um pouco. Espera entrar [dinheiro] para fazer aposta. Só tem dinheiro saindo e não tá entrando”, disse Camila.
Mesmo com a insistência da esposa, Bruno retrucou dizendo que as apostas são o sustento da família. “Eu já não te provei a forma de ganhar dinheiro? Então não adianta ficar mandando ‘picadinho’, entendeu? Agora é nossa forma de sustento, fazer R$ 1 mil, R$ 2 mil em um dia, saco e já era. Vou sacando. É igual eu ‘tava’ fazendo antes”, complementou Bruno Lopez.
Intrigada com a decisão do marido, Camila afirmou que iria buscar um emprego para ter sua própria fonte de renda, mas foi ironizada pelo companheiro. “Então vai lá se matar e ficar o dia todo das 8h às 17h sem seu filho para ganhar R$ 1,5 mil ou R$ 2 mil, sendo que eu faço isso em um dia. Pelo menos você distrai a cabeça e para de encher a p**** do saco”, afirmou Bruno em mensagem de voz.
Após o avanço das investigações e do atrito entre o casal, Bruno e Camila seguiram juntos e ela reconheceu que o marido garantia uma vida “confortável e com regalias mesmo não trabalhando fora”.

Qual era o envolvimento de Camila?

A jovem era responsável pelas movimentações financeiras do grupo: recebia o dinheiro dos financiadores e fazia o pagamento aos atletas aliciados. O Fantástico, da Rede Globo, teve acesso a áudios da mulher, que afirmava não ser um dos alvos da operação do MP-GO.
“Eu sou esposa do Bruno (Lopez). Trabalhei efetivamente com minha conta. Eu, por exemplo, Camila, estou na investigação e tudo mais, mas não estão em cima de mim”, disse Camila.
Mas a investigação mostra totalmente o contrário. De acordo com Fernando Cesconetto, um dos promotores de justiça responsáveis pelo caso, ela foi denunciada pelo Ministério Público. “Há outras partidas a serem analisadas. Ainda há farto material probatório de conversas nos celulares que estão sendo periciados”, afirmou Fernando.
No último ano, Camila movimentou mais de R$ 2 milhões em nove meses. O montante seria utilizado para viagens e para a compra de um carro importado. Tudo exposto nas redes sociais.
Com o aliciamento dos jogadores, Bruno e Camila faturavam a cada rodada do Campeonato Brasileiro, em jogos de 2022. Na 25ª rodada do Brasileirão do último ano, o grupo faturou mais de R$ 700 mil.

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