Aposta é 'sustento e trabalho não compensa', diz líder de esquema de manipulações

Bruno Lopez foi apontado como líder da principal quadrilha que manipula resultados no futebol brasileiro Crédito: Reprodução / Twitter

Em meio aos escândalos do esquema de apostas esportivas investigados ao redor do Brasil , novas informações sobre o assunto vieram a conhecimento do público. Mesmo após ser apontado como o líder da quadrilha dos esquemas, ser denunciado à Justiça e ter sido preso em fevereiro e em abril de 2023, Bruno Lopez continuou atuando com o pretexto de que as apostas são o ‘sustento da família’ e que o ‘trabalho não compensa’.

Informações divulgadas pelo Estadão indicam que Bruno teria sofrido um prejuízo com uma pessoa identificada como ‘Max’, que não teria cumprido o acordo.

“Eu ‘tava’ com R$ 6 mil no saldo da minha ‘bet’ (site de apostas), que eu tinha feito no dia passado. R$ 100 para R$ 3,1 mil. Depois ganhei mais um pouco. Perdi no Max por que realmente o bagulho foi comprado e ele não fez. Reclama demais, só saber apontar dedo”, disse Bruno em conversa com Camila Silva da Motta, sua companheira e sócia nos esquemas ilegais

A prisão preventiva de Bruno teria causado um desgaste familiar, e Camila teria orientado para que ele parasse com as manipulações, já que o orçamento da casa onde vivem estava comprometido, além das responsabilidades com o filho deles, de cinco anos.

“[Você] perdeu muito. Para um pouco. Espera entrar [dinheiro] para fazer aposta. Só tem dinheiro saindo e não tá entrando”, disse Camila.

Mesmo com a insistência da esposa, Bruno retrucou dizendo que as apostas são o sustento da família. “Eu já não te provei a forma de ganhar dinheiro? Então não adianta ficar mandando ‘picadinho’, entendeu? Agora é nossa forma de sustento, fazer R$ 1 mil, R$ 2 mil em um dia, saco e já era. Vou sacando. É igual eu ‘tava’ fazendo antes”, complementou Bruno Lopez.

Intrigada com a decisão do marido, Camila afirmou que iria buscar um emprego para ter sua própria fonte de renda, mas foi ironizada pelo companheiro. “Então vai lá se matar e ficar o dia todo das 8h às 17h sem seu filho para ganhar R$ 1,5 mil ou R$ 2 mil, sendo que eu faço isso em um dia. Pelo menos você distrai a cabeça e para de encher a p**** do saco”, afirmou Bruno em mensagem de voz.

Após o avanço das investigações e do atrito entre o casal, Bruno e Camila seguiram juntos e ela reconheceu que o marido garantia uma vida “confortável e com regalias mesmo não trabalhando fora”.

Qual era o envolvimento de Camila?

A jovem era responsável pelas movimentações financeiras do grupo : recebia o dinheiro dos financiadores e fazia o pagamento aos atletas aliciados. O Fantástico, da Rede Globo, teve acesso a áudios da mulher, que afirmava não ser um dos alvos da operação do MP-GO.

“Eu sou esposa do Bruno (Lopez). Trabalhei efetivamente com minha conta. Eu, por exemplo, Camila, estou na investigação e tudo mais, mas não estão em cima de mim”, disse Camila.

Mas a investigação mostra totalmente o contrário. De acordo com Fernando Cesconetto, um dos promotores de justiça responsáveis pelo caso, ela foi denunciada pelo Ministério Público. “Há outras partidas a serem analisadas. Ainda há farto material probatório de conversas nos celulares que estão sendo periciados”, afirmou Fernando.

No último ano, Camila movimentou mais de R$ 2 milhões em nove meses. O montante seria utilizado para viagens e para a compra de um carro importado. Tudo exposto nas redes sociais.