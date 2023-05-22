Quem é a mulher que cuidava do dinheiro da manipulação de apostas no futebol?

Camila e Bruno estariam no comando da quadrilha que manipulava resultados no futebol brasileiro Crédito: Reprodução / MPGO

Com a deflagração da Operação Penalidade Máxima II, promovida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) para investigar a manipulação de resultados no futebol brasileiro, o nome de uma mulher também foi citado entre os diversos homens apontados pela acusação.

Camila Silva da Motta é a parceira de Bruno Lopez, apontado como líder da quadrilha que aliciava jogadores para a manipulação dos jogos. A jovem era responsável pelas movimentações financeiras do grupo: recebia o dinheiro dos financiadores e fazia o pagamento aos atletas aliciados.

Na última semana, o Fantástico, da Rede Globo, teve acesso a áudios da mulher, que afirmava não ser um dos alvos da operação do MP-GO.

"Eu sou esposa do Bruno (Lopez). Trabalhei efetivamente com minha conta. Eu, por exemplo, Camila, estou na investigação e tudo mais, mas não estão em cima de mim" Camila Silva da Motta - Acusada na Operação Penalidade Máxima II

Mas a investigação mostra totalmente o contrário. De acordo com Fernando Cesconetto, um dos promotores de justiça responsáveis pelo caso, ela foi denunciada pelo Ministério Público. “Há outras partidas a serem analisadas. Ainda há farto material probatório de conversas nos celulares que estão sendo periciados”, afirmou Fernando.

Altas cifras

No último ano, Camila movimentou mais de R$ 2 milhões em nove meses. O montante seria utilizado para viagens e para a compra de um carro importado. Tudo exposto nas redes sociais.

Com o aliciamento dos jogadores, Bruno e Camila faturavam a cada rodada do Campeonato Brasileiro, em jogos de 2022. Na 25ª rodada do Brasileirão do último ano, o grupo faturou mais de R$ 700 mil.

Na ocasião, a meta era que cinco jogadores recebessem um cartão amarelo: Alef Manga e Diego Porfírio, do Coritiba, que enfrentava o América Mineiro; Vitor Mendes, do Juventude, na partida contra o Avaí; Nino Paraíba, do Ceará, que jogava contra o Flamengo; e Bryan Garcia, do Athletico Paranaense.

Quem financia?

Para que os jogadores sejam aliciados, um valor é ofertado antes das partidas. E nem sempre o dinheiro sai diretamente do bolso dos líderes da quadrilha. Um dos apontados é William de Oliveira Souza, conhecido como William McLaren entre os apostadores.

De acordo com a investigação, ele fazia empréstimos a Bruno Lopez, mas negou ter conhecimento sobre a manipulação dos jogos. Porém, em um áudio divulgado pelo MP-GO, William se oferecia para criar 100 contas em sites de apostas.