Saiba quantos pontos o Vitória precisa para avançar na Série D

Vitória terá sequência difícil em busca da classificação Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

A reta final do Campeonato Brasileiro da Série D está chegando. É a hora que o torcedor pega o papel e a caneta e começa a fazer as contas para saber quantos pontos seu time precisa para se classificar. A situação do Real Noroeste na competição é complicada, quase impossível, mas o Vitória ainda tem motivos para ter esperança, embora não vá ser nada fácil.

Atualmente, a equipe Alvianil se encontra na quinta colocação do Grupo 6,com 10 pontos e 3 vitórias em 9 jogos. A primeira equipe dentro da zona de classificação é o Santo André, que está em quarto lugar com 14 pontos e 4 vitórias em 9 jogos. Quem também está nessa briga é o sexto colocado Resende, que tem os mesmos 10 pontos que a equipe capixaba e se encontra na sexta colocação com 2 vitórias nos mesmos 9 jogos.

Contas

Segundo as previsões dos repórteres da editoria de esportes de A Gazeta, o Vitória precisa fazer 11 pontos em 15 disputados nas próximas 5 partidas. O resultado foi feito após simulações de prováveis resultados das outras duas equipes que estão na briga pelo quarto lugar. Nas próximas rodadas, os capixabas vão enfrentar Athletic-MG (Fora), Democrata-GV (Fora), Real Noroeste (Casa), Santo André (Casa) e Resende (Fora).

A previsão é de que a equipe do Santo André faça 20 pontos ao final da fase de grupos. Com isso, o Alvianil precisaria fazer 21 pontos para não contar com os critérios de desempate como vitória ou saldo de gols. Então a conta ideal para a equipe capixaba é: 3 vitórias e 2 empates nos próximos 5 jogos. Com 4 vitórias e 1 derrota também alcançariam a classificação, mas é uma previsão menos conservadora levando em consideração a campanha do time até aqui.