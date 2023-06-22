Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Calculadora na Mão

Saiba quantos pontos o Vitória precisa para avançar na Série D

A equipe Alvianil atualmente se encontra na quinta colocação do Grupo 6 com 10 pontos, e vai precisar se superar para avançar de fase
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 jun 2023 às 16:13

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 16:13

Vitória terá sequência difícil em busca da classificação
Vitória terá sequência difícil em busca da classificação Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
A reta final do Campeonato Brasileiro da Série D está chegando. É a hora que o torcedor pega o papel e a caneta e começa a fazer as contas para saber quantos pontos seu time precisa para se classificar. A situação do Real Noroeste na competição é complicada, quase impossível, mas o Vitória ainda tem motivos para ter esperança, embora não vá ser nada fácil.
Atualmente, a equipe Alvianil se encontra na quinta colocação do Grupo 6,com 10 pontos e 3 vitórias em 9 jogos. A primeira equipe dentro da zona de classificação é o Santo André, que está em quarto lugar com 14 pontos e 4 vitórias em 9 jogos. Quem também está nessa briga é o sexto colocado Resende, que tem os mesmos 10 pontos que a equipe capixaba e se encontra na sexta colocação com 2 vitórias nos mesmos 9 jogos.

Contas

Segundo as previsões dos repórteres da editoria de esportes de A Gazeta, o Vitória precisa fazer 11 pontos em 15 disputados nas próximas 5 partidas. O resultado foi feito após simulações de prováveis resultados das outras duas equipes que estão na briga pelo quarto lugar. Nas próximas rodadas, os capixabas vão enfrentar Athletic-MG (Fora), Democrata-GV (Fora), Real Noroeste (Casa), Santo André (Casa) e Resende (Fora).
A previsão é de que a equipe do Santo André faça 20 pontos ao final da fase de grupos. Com isso, o Alvianil precisaria fazer 21 pontos para não contar com os critérios de desempate como vitória ou saldo de gols. Então a conta ideal para a equipe capixaba é: 3 vitórias e 2 empates nos próximos 5 jogos. Com 4 vitórias e 1 derrota também alcançariam a classificação, mas é uma previsão menos conservadora levando em consideração a campanha do time até aqui.
Essa sequência será um grande desafio. Isso porque o Vitória ainda não conseguiu se manter 5 jogos invictos na competição até o momento. Para atingir o objetivo, o fator casa será crucial, além de melhorar o desempenho fora do Espírito Santo.

Veja Também

Ney Barreto acredita na classificação, mas pontua: 'um jogo de cada vez'

Jogando em casa, Vitória perde para a Portuguesa e para na tabela da Série D

"É esquecer essa série D", dispara Neguete sobre o Real Noroeste no torneio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Vitória (ES) Brasileiro Série D
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados