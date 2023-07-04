Vitória perde de virada para o Democrata e fica em situação difícil na Série D

Vitória fez bom primeiro tempo, mas desmoronou na segunda etapa e sofreu mais uma derrota Crédito: Farley Sil

O Vitória visitou o Democrata-GV na noite desta segunda-feira (3) e saiu derrotado pelo placar de 4 a 2. O Alvianil de Bento Ferreira até saiu na frente do placar com Tony, mas levou a virada no segundo tempo com os gols de Matheus Silva, Hiago (2x) e Godelson; Igor Santos descontou. A partida foi válida pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e aconteceu no estádio José Mamoud Abbas, em Governador Valadares, Minas Gerais.

Com a derrota, a equipe capixaba estacionou na sexta colocação do Grupo 6, com 11 pontos somados. Já o Democrata-GV se estabelece na terceira colocação do grupo com 21 pontos e encaminha bem a classificação para a próxima fase. A próxima partida do Vitória na competição acontece no sábado (8), diante do Real Noroeste, no estádio Salvador Costa, às 15h.

O jogo

A partida começou bastante pegada e estudada pelas duas equipes. O Democrata tentava se impor fisicamente e o Vitória tentava circular mais a bola. Poucas oportunidades de gol foram criadas durante a primeira etapa do jogo. Até que aos 17 minutos, após bola disputada na frente da área, Aloísio acertou um belo chute que obrigou a defesa do goleiro, e na sobra o atacante Tony empurrou para o fundo do gol.

A equipe capixaba conseguiu controlar bem os espaços no restante do primeiro tempo, mas entrou desligada na segunda etapa. Logo aos 3 minutos, Matheus Silva cabeceou sozinho na pequena área após jogada de escanteio e empatou a partida. Depois do gol, o Democrata cresceu na partida e buscou a virada com Hiago, aos 19 minutos, em um lance de desatenção da defesa Alvianil.