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Série D

Vitória perde de virada para o Democrata e fica em situação difícil na Série D

Equipe capixaba abriu o placar na primeira etapa com Tony, mas sofreu quatro gols no segundo tempo e acumulou mais uma derrota na competição; classificação para a próxima fase fica distante

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 22:38

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 jul 2023 às 22:38
Vitória fez bom primeiro tempo, mas desmoronou na segunda etapa e sofreu mais uma derrota
Vitória fez bom primeiro tempo, mas desmoronou na segunda etapa e sofreu mais uma derrota Crédito: Farley Sil
O Vitória visitou o Democrata-GV na noite desta segunda-feira (3) e saiu derrotado pelo placar de 4 a 2. O Alvianil de Bento Ferreira até saiu na frente do placar com Tony, mas levou a virada no segundo tempo com os gols de Matheus Silva, Hiago (2x) e Godelson; Igor Santos descontou. A partida foi válida pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e aconteceu no estádio José Mamoud Abbas, em Governador Valadares, Minas Gerais.
Com a derrota, a equipe capixaba  estacionou na sexta colocação do Grupo 6, com 11 pontos somados. Já o Democrata-GV se estabelece na terceira colocação do grupo com 21 pontos e encaminha bem a classificação para a próxima fase. A próxima partida do Vitória na competição acontece no sábado (8), diante do Real Noroeste, no estádio Salvador Costa, às 15h. 

O jogo

A partida começou bastante pegada e estudada pelas duas equipes. O Democrata tentava se impor fisicamente e o Vitória tentava circular mais a bola. Poucas oportunidades de gol foram criadas durante a primeira etapa do jogo. Até que aos 17 minutos, após bola disputada na frente da área, Aloísio acertou um belo chute que obrigou a defesa do goleiro, e na sobra o atacante Tony empurrou para o fundo do gol. 
A equipe capixaba conseguiu controlar bem os espaços no restante do primeiro tempo, mas entrou desligada na segunda etapa. Logo aos 3 minutos, Matheus Silva cabeceou sozinho na pequena área após jogada de escanteio e empatou a partida. Depois do gol, o Democrata cresceu na partida e buscou a virada com Hiago, aos 19 minutos, em um lance de desatenção da defesa Alvianil.
O Vitória teve e chance de empatar a partida em uma cobrança de pênalti, mas Tony, autor do gol, desperdiçou a cobrança aos 27 minutos da etapa final. A derrota dos capixabas foi decretada após bela cobrança de falta de Godelson, que marcou o terceiro gol dos donos da casa, que ainda tiveram tempo de ampliar o placar com mais um gol de Hiago. Igor Santos descontou para os capixabas e deu números finais à partida: 4 a 2 para o time mineiro.

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