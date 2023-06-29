Desportiva convoca sócios para votação de novo estatuto para criação da SAF

Desportiva já teve experiência como clube-empresa no início dos anos 2000 Crédito: Vitor Nicchio

O Desportiva Ferroviária marcou uma Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação de mudanças no estatuto do clube. O compromisso firmado para a próxima quinta-feira, dia 06 de julho, faz parte da etapa final para a aprovação da SAF grená.

A assembleia está marcada para começar às 19h, na sede administrativa da Tiva, anexa ao estádio Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica. De acordo o clube, 101 sócios estão aptos a votar, entre eles beneméritos, honorários, proprietários, remidos e grenás.

Vice-presidente da Desportiva, João Carlos Rocha está confiante na aprovação das mudanças do estatuto do clube. Segundo o dirigente, a Tiva tem a responsabilidade de não cometer os mesmos erros do passado.

"Nós estamos trabalhando na SAF desde do início do ano passado, contratamos uma empresa (Meden) que teve participação na SAF do Botafogo. No mês passado, a Medlen nos apresentou o projeto SAF da Desportiva. Nesse mesmo período, já estávamos trabalhando o convencimento dos associados da importância da criação da SAF, que o projeto era viável e que é o futuro do futebol da Desportiva. Nós, da diretoria executiva, estamos muito confiante que o novo estatuto será aprovado, assim autorizando a criação da SAF. A diretoria se empenhou muito em fazer algo com muita responsabilidade. A Desportiva não pode errar novamente", declarou o vice-presidente grená, em entrevista ao ge.globo.