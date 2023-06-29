Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais um passo

Desportiva convoca sócios para votação de novo estatuto para criação da SAF

Assembleia-geral está marcada para a próxima quinta-feira (6) e representa mais uma etapa da mudança do clube para a Sociedade Anônima do Futebol
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

29 jun 2023 às 18:49

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 18:49

Desportiva já teve experiência como clube-empresa no início dos anos 2000
Desportiva já teve experiência como clube-empresa no início dos anos 2000 Crédito: Vitor Nicchio
O Desportiva Ferroviária marcou uma Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação de mudanças no estatuto do clube. O compromisso firmado para a próxima quinta-feira, dia 06 de julho, faz parte da etapa final para a aprovação da SAF grená. 
A assembleia está marcada para começar às 19h, na sede administrativa da Tiva, anexa ao estádio Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica. De acordo o clube, 101 sócios estão aptos a votar, entre eles beneméritos, honorários, proprietários, remidos e grenás.
Vice-presidente da Desportiva, João Carlos Rocha está confiante na aprovação das mudanças do estatuto do clube. Segundo o dirigente, a Tiva tem a responsabilidade de não cometer os mesmos erros do passado.
"Nós estamos trabalhando na SAF desde do início do ano passado, contratamos uma empresa (Meden) que teve participação na SAF do Botafogo. No mês passado, a Medlen nos apresentou o projeto SAF da Desportiva. Nesse mesmo período, já estávamos trabalhando o convencimento dos associados da importância da criação da SAF, que o projeto era viável e que é o futuro do futebol da Desportiva. Nós, da diretoria executiva, estamos muito confiante que o novo estatuto será aprovado, assim autorizando a criação da SAF. A diretoria se empenhou muito em fazer algo com muita responsabilidade. A Desportiva não pode errar novamente", declarou o vice-presidente grená, em entrevista ao ge.globo.
Como o vice-presidente João Carlos falou, a Desportiva Ferroviária trabalha desde 2022 na preparação do clube para se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol. Em fevereiro deste ano, a Locomotiva Grená anunciou a parceria com uma empresa de consultoria para auxiliar no processo. O principal objetivo da Tiva é não cometer os mesmos erros do fim dos anos 90, quando se associou ao Grupo Frannel. Até hoje a Desportiva sofre as consequências da sociedade malsucedida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel
Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados