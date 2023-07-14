Linhares e Porto Vitória fazem as finais do Capixabão Sub-15 e Sub-17

Linhares e Porto Vitória estão dominando as categorias de base nesta edição do Campeonato Capixaba Crédito: Vitor Recla e Porto Vitória/Divulgação

As equipes do Linhares e do Porto Vitória estão com tudo nas categorias de base. Os dois times fazem as decisões de título do Campeonato Capixaba Sub-15 e Sub-17. As duas partidas acontecem neste sábado (15), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e terão entrada gratuita para o público que quiser prestigiar os jogos. O campeão do Sub-17 irá representar o Espírito Santo na Copa do Brasil da categoria, em 2024.

Os trabalhos começam às 13h, com a decisão do Sub-17. Logo após, na sequência, os dois times entram em campo para decidir o título do Sub-15. O clube do Norte do estado chegou à decisão do Sub-17 após derrotar o Vitória na semifinal pelo placar agregado de 6 a 3. No Sub-15, avançaram sobre o Rio Branco-VN nos pênaltis, após duas partidas terminadas em 3 a 2, com uma vitória para cada lado.