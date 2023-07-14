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Linhares e Porto Vitória fazem as finais do Capixabão Sub-15 e Sub-17

Partidas entre as duas equipes que irão decidir o título estadual das categorias serão neste sábado (15), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2023 às 17:30
Linhares e Porto Vitória estão dominando as categorias de base nesta edição do Campeonato Capixaba
Linhares e Porto Vitória estão dominando as categorias de base nesta edição do Campeonato Capixaba Crédito: Vitor Recla e Porto Vitória/Divulgação
As equipes do Linhares e do Porto Vitória estão com tudo nas categorias de base. Os dois times fazem as decisões de título do Campeonato Capixaba Sub-15 e Sub-17. As duas partidas acontecem neste sábado (15), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e terão entrada gratuita para o público que quiser prestigiar os jogos. O campeão do Sub-17 irá representar o Espírito Santo na Copa do Brasil da categoria, em 2024.
Os trabalhos começam às 13h, com a decisão do Sub-17. Logo após, na sequência, os dois times entram em campo para decidir o título do Sub-15. O clube do Norte do estado chegou à decisão do Sub-17 após derrotar o Vitória na semifinal pelo placar agregado de 6 a 3. No Sub-15, avançaram sobre o Rio Branco-VN nos pênaltis, após duas partidas terminadas em 3 a 2, com uma vitória para cada lado. 
O Porto Vitória chegou a decisão do Sub-17 após eliminar o Real Noroeste na semifinal, com uma vitória no jogo de ida e um empate na volta. No Sub-15 o cenário foi parecido: vitória sobre o Pinheiros na ida e empate no jogo de volta. 

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