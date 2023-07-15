Real Noroeste empata com o Nova Iguaçu pela Série D do Brasileiro

Nova Iguaçu e Real Noroeste empataram pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: NIFC/Divulgação

Sem mais chances de classificação, Nova Iguaçu e Real Noroeste abriram a penúltima rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2023. Na manhã deste sábado (15), as equipes ficaram no empate de 1 a 1, em jogo realizado no estádio Jânio Moraes, na Baixada Fluminense.

Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Aos 29 minutos, em contra-ataque rápido, Lucas Cruz entrou na área e tocou para Ewerton abrir o placar. Aos 40, Matheus Paulista recebeu na área e finalizou cruzado. A bola desviou e sobrou para Willian Henrique empatar o jogo.

O resultado de empate não muda a situação das duas equipes, que chegaram a rodada sem mais chances de avançar. Com 10 pontos, o Nova Iguaçu segue na vice-lanterna. Último colocado, o Real Noroeste tem apenas seis pontos somados.