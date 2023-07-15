Real Noroeste empata com o Nova Iguaçu pela Série D do Brasileiro

Sem mais chances de classificação, Nova Iguaçu e Real Noroeste abriram a penúltima rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2023. Na manhã deste sábado (15), as equipes ficaram no empate de 1 a 1, em jogo realizado no estádio Jânio Moraes, na Baixada Fluminense.
Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Aos 29 minutos, em contra-ataque rápido, Lucas Cruz entrou na área e tocou para Ewerton abrir o placar. Aos 40, Matheus Paulista recebeu na área e finalizou cruzado. A bola desviou e sobrou para Willian Henrique empatar o jogo.
O resultado de empate não muda a situação das duas equipes, que chegaram a rodada sem mais chances de avançar. Com 10 pontos, o Nova Iguaçu segue na vice-lanterna. Último colocado, o Real Noroeste tem apenas seis pontos somados.
A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2023 chega ao fim no próximo domingo (23), com os jogos da 14ª e última rodada do Grupo 6. Por determinação do regulamento, todos as partidas terão que acontecer simultaneamente, às 15h. No José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, o Real Noroeste se despede contra a Portuguesa-RJ. No estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, o Nova Iguaçu visita o Athletic Club.