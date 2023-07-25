Ney Barreto explica choro após classificação: "Foi um misto de emoções"

O Vitória está classificado para a próxima fase da Série D. A equipe Alvianil venceu o Resende no Rio de Janeiro por 2 a 1 e contou com o empate entre Santo André e Democrata-GV para conquistar a classificação na última rodada. Agora, os capixabas enfrentam o Ceilândia-DF pela segunda fase em busca da vaga nas oitavas de final.
O treinador da equipe, Ney Barreto, concedeu entrevista exclusiva para A Gazeta e avaliou o resultado da última partida e também projetou o duelo contra a equipe do Distrito Federal, que deve acontecer no próximo sábado (29), às 15, no estádio Salvador Costa. Confira a entrevista no vídeo acima.