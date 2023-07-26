Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Situação é investigada

Após escalação irregular, Real Noroeste pode ser eliminado da Copa ES

Confronto contra o Nova Venécia, pelas quartas de final, é suspenso até que o caso seja julgado. Linhares pode herdar a vaga do Real

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 14:30
Gabriel Vasco em ação pelo Real Noroeste
Gabriel Vasco em ação pelo Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá
Real Noroeste e Nova Venécia jogariam nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023. Porém, a partida está suspensa. A medida foi tomada pela Federação de Futebol (FES), após o Real ser denunciado pela suposta escalação irregular de um jogador, ainda na primeira fase. Caso seja julgado culpado, o time de Águia Branca perderia seis pontos e quem assumiria a vaga seria o Linhares FC.
Na última segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) tornou pública a denúncia contra o Real e marcou o julgamento para esta quinta-feira, às 18h30, por meio de videoconferência.
O time de Águia Branca precisará provar que volante Gabriel Vasco não foi relacionado para o jogo contra o Rio Branco VN, realizado no dia 11 de julho, pela 10ª rodada da Copa ES, como consta na súmula (veja a reprodução do documento abaixo). Segundo a denúncia, o jogador teria que cumprir suspensão automática nesta partida, que terminou com a vitória por 1 a 0 em favor do Real.
Súmula de Rio Branco VN x Real Noroeste, pela Copa ES
Súmula de Rio Branco VN x Real Noroeste, pela Copa ES Crédito: FES
O edital do TJD-ES traz que o Real Noroeste será julgado pela Segunda Comissão Disciplinar, incurso no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre escalação irregular de atletas. Caso seja condenado, o time de Águia Branca deve perder seis pontos e ainda poderá ser multado.

Jogos que Gabriel Vasco recebeu cartões na Copa ES

  • Rodada 6: Contra o Nova Venécia, recebeu um amarelo aos 26 minutos do segundo tempo
  • Rodada 7: Contra o Sport-ES, recebeu um amarelo aos 23 minutos do segundo tempo
  • Rodada 9: Contra o São Mateus, recebeu um amarelo aos 03 minutos do segundo tempo

Como ficariam as quartas de final da Copa ES?

A hipotética punição ao Real Noroeste vai mexer apenas em um dos quatro confrontos das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023. Neste caso, com a perda de seis pontos, o Real, que terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11, ficaria com apenas cinco e cairia para a lanterna.
O Linhares seria o principal beneficiado. Nono colocado na primeira fase, a Coruja herdaria a posição do Real e seria o novo adversário do Nova Venécia nas quartas de final.

Veja Também

Ney Barreto explica choro após classificação: "Foi um misto de emoções"

Vitória vence o Resende e garante classificação no Brasileirão Série D

Time de Richarlison, Nova Venécia é a mais nova SAF do futebol capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados