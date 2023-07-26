Após escalação irregular, Real Noroeste pode ser eliminado da Copa ES

Gabriel Vasco em ação pelo Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá

Real Noroeste e Nova Venécia jogariam nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023. Porém, a partida está suspensa. A medida foi tomada pela Federação de Futebol (FES), após o Real ser denunciado pela suposta escalação irregular de um jogador, ainda na primeira fase. Caso seja julgado culpado, o time de Águia Branca perderia seis pontos e quem assumiria a vaga seria o Linhares FC.

Na última segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) tornou pública a denúncia contra o Real e marcou o julgamento para esta quinta-feira, às 18h30, por meio de videoconferência.

O time de Águia Branca precisará provar que volante Gabriel Vasco não foi relacionado para o jogo contra o Rio Branco VN, realizado no dia 11 de julho, pela 10ª rodada da Copa ES, como consta na súmula (veja a reprodução do documento abaixo). Segundo a denúncia, o jogador teria que cumprir suspensão automática nesta partida, que terminou com a vitória por 1 a 0 em favor do Real.

Súmula de Rio Branco VN x Real Noroeste, pela Copa ES Crédito: FES

O edital do TJD-ES traz que o Real Noroeste será julgado pela Segunda Comissão Disciplinar, incurso no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre escalação irregular de atletas. Caso seja condenado, o time de Águia Branca deve perder seis pontos e ainda poderá ser multado.

Jogos que Gabriel Vasco recebeu cartões na Copa ES

Rodada 6: Contra o Nova Venécia, recebeu um amarelo aos 26 minutos do segundo tempo

Contra o Nova Venécia, recebeu um amarelo aos 26 minutos do segundo tempo Rodada 7: Contra o Sport-ES, recebeu um amarelo aos 23 minutos do segundo tempo



Contra o Sport-ES, recebeu um amarelo aos 23 minutos do segundo tempo Rodada 9: Contra o São Mateus, recebeu um amarelo aos 03 minutos do segundo tempo



Como ficariam as quartas de final da Copa ES?

A hipotética punição ao Real Noroeste vai mexer apenas em um dos quatro confrontos das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023. Neste caso, com a perda de seis pontos, o Real, que terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11, ficaria com apenas cinco e cairia para a lanterna.