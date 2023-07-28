Mais de mil ingressos vendidos para Vitória x Ceilândia pela Série D

Segundo a diretoria do clube, mais de mil ingressos já foram emitidos de forma antecipada até o momento. O presidente do Vitória, Rodolfo do Carmo, espera casa cheia na partida de ida. "A expectativa de todos aqui é muito boa. Desde quarta-feira (26) a secretaria não para, queríamos ter começado a vender antes, mas a indefinição da CBF atrasou um pouco a comercialização", declarou o presidente, que espera um público de cerca de 2 mil pessoas.