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Casa cheia

Mais de mil ingressos vendidos para Vitória x Ceilândia pela Série D

Alvianil de Bento Ferreira recebe a equipe do Distrito Federal neste sábado (29), no Salvador Costa, e a expectativa da diretoria é de bom público e pressão no adversário

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 17:53

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

28 jul 2023 às 17:53
Data: 07/01/2020 - ES - Vitória - Vitória vence o CSA por 2X1 no Estádio Salvador Costa. Na foto, o gol do CSA
Expectativa da diretoria Alvianil é que cerca de 2 mil pessoas estejam presentes no Salvador Costa Crédito: Carlos Alberto Silva
O Vitória está no mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. Após conquistar uma classificação heroica na última rodada do Grupo 6, o Alvianil agora recebe o Ceilândia-DF pela segunda fase da competição. O primeiro confronto acontece neste sábado (29), às 15, no Salvador Costa, e a equipe capixaba deve contar com um reforço importantíssimo.
Segundo a diretoria do clube, mais de mil ingressos já foram emitidos de forma antecipada até o momento. O presidente do Vitória, Rodolfo do Carmo, espera casa cheia na partida de ida. "A expectativa de todos aqui é muito boa. Desde quarta-feira (26) a secretaria não para, queríamos ter começado a vender antes, mas a indefinição da CBF atrasou um pouco a comercialização", declarou o presidente, que espera um público de cerca de 2 mil pessoas. 
As vendas estão sendo feitas de forma antecipada desde a última quarta-feira (26), na secretaria do clube, no Bar Casa 107 Salvador Costa e de forma online no site da SuperTicket. Os ingressos estão sendo comercializados pelo valor de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.

Serviço

Vitória x Ceilândia-DF
  • Segunda fase - Campeonato Brasileiro Série D
  • Data: sábado, 29 de julho
  • Horário: 15h
  • Local: Salvador Costa, Bento Ferreira
  • Ingressos: R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (Meia)
  • Pontos de venda: secretaria do clube (8h - 16h30); Bar 107 Salvador Costa (15h-22h); superticket.com.br (online) e bilheteria no dia do jogo (dinheiro, cartão e pix).
  • Direito a meia: Idosos, Estudantes, Doadores de sangue, Camisa do Vitória, Funcionários Públicos da PMV e CMV, Clientes Banestes (mediante apresentação do cartão), Clientes Unimed (mediante apresentação da carteirinha) e Ingresso solidário (2kg de alimentos).
  • Gratuidades: Crianças até 11 anos e Sócios-torcedores do plano Águia Azul.

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