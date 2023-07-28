Mais de mil ingressos vendidos para Vitória x Ceilândia pela Série D

O Vitória está no mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. Após conquistar uma classificação heroica na última rodada do Grupo 6, o Alvianil agora recebe o Ceilândia-DF pela segunda fase da competição. O primeiro confronto acontece neste sábado (29), às 15, no Salvador Costa, e a equipe capixaba deve contar com um reforço importantíssimo.
Segundo a diretoria do clube, mais de mil ingressos já foram emitidos de forma antecipada até o momento. O presidente do Vitória, Rodolfo do Carmo, espera casa cheia na partida de ida. "A expectativa de todos aqui é muito boa. Desde quarta-feira (26) a secretaria não para, queríamos ter começado a vender antes, mas a indefinição da CBF atrasou um pouco a comercialização", declarou o presidente, que espera um público de cerca de 2 mil pessoas.
As vendas estão sendo feitas de forma antecipada desde a última quarta-feira (26), na secretaria do clube, no Bar Casa 107 Salvador Costa e de forma online no site da SuperTicket. Os ingressos estão sendo comercializados pelo valor de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.
Serviço
Vitória x Ceilândia-DF
- Segunda fase - Campeonato Brasileiro Série D
- Data: sábado, 29 de julho
- Horário: 15h
- Local: Salvador Costa, Bento Ferreira
- Ingressos: R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (Meia)
- Pontos de venda: secretaria do clube (8h - 16h30); Bar 107 Salvador Costa (15h-22h); superticket.com.br (online) e bilheteria no dia do jogo (dinheiro, cartão e pix).
- Direito a meia: Idosos, Estudantes, Doadores de sangue, Camisa do Vitória, Funcionários Públicos da PMV e CMV, Clientes Banestes (mediante apresentação do cartão), Clientes Unimed (mediante apresentação da carteirinha) e Ingresso solidário (2kg de alimentos).
- Gratuidades: Crianças até 11 anos e Sócios-torcedores do plano Águia Azul.