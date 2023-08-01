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Copa Espírito Santo 2023 tem paralisação decretada; entenda

Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) decidiu suspender a competição até que a situação da punição ao Real Noroeste seja resolvida na Justiça Desportiva
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

01 ago 2023 às 18:57

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 18:57

Real Noroeste foi punido com a perda de seis pontos, por conta da escalação irregular de um atleta durante a competição
Real Noroeste foi punido com a perda de seis pontos, por conta da escalação irregular de um atleta durante a competição Crédito: Breno Bonfá
Em meio à disputa da fase de quartas de final, a Copa Espírito Santo 2023 é oficialmente paralisada. Nesta segunda-feira, o Real Noroeste entrou com um recurso, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES), para tentar reaver os seis pontos perdidos, em decorrência de uma escalação irregular. A subtração, na primeira fase, decretou a eliminação do time de Águia Branca.
Assim como aconteceu no Campeonato Capixaba Sub-20, quando o Vitória-ES recorreu até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para tentar reverter uma situação semelhante, a Federação de Futebol (FES) vai manter a Copa ES suspensa até que a situação na Justiça Desportiva seja resolvida.
O recurso do Real Noroeste será julgado na próxima segunda-feira, às 18h30, em sessão extraordinária do Pleno do TJD-ES. Caso o Tribunal mantenha a punição, o time de Águia Branca ainda pode recorrer ao STJD. Com isso, a paralisação da Copa Espírito Santo pode se estender por pelo menos mais duas semanas.

Três times já estão nas semifinais da Copa ES

Dos quatro confrontos das quartas de final, três já foram decididos e os respectivos times se classificaram para as semifinais. Apenas o encontro entre Nova Venécia e Linhares FC não foi realizado, porque a FES aguarda a resolução do caso do Real Noroeste na Justiça Desportiva. Com a perda de pontos do time de Águia Branca, o Linhares herdou a vaga.
O primeiro time a garantir a vaga nas semifinais foi o Serra, que eliminou o Pinheiros com vitórias fora (2 a 0) e dentro do Robertão (1 a 0), na última sexta-feira. O Cobra-Coral vai enfrentar o Porto Vitória, que passou pelo Capixaba. Na ida, o Porto venceu por 2 a 0 e, na volta, empatou em 2 a 2.
Quem também avançou às semifinais e aguarda o vencedor de Nova Venécia e Linhares é o Rio Branco-ES. O Capa-Preta empatou em 0 a 0, com o Rio Branco VN, no primeiro jogo realizado em Venda Nova do Imigrante. No segundo, disputado no Kleber Andrade, o Brancão venceu por 2 a 1.
  • Serra x Porto Vitória
  • Nova Venécia ou Linhares x Rio Branco-ES
O futuro campeão da Copa Espírito Santo 2023 garante a vaga para a Série D do Brasileirão 2024. O vice vai jogar a Copa Verde, no ano que vem.

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