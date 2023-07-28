Por escalação irregular, Real Noroeste é julgado e eliminado da Copa ES

Real Noroeste perdeu seis pontos após escalação irregular na Copa ES Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Reviravolta nas quartas de final da Copa Espírito Santo 2023 . Na noite desta quinta-feira (28), o Real Noroeste foi julgado culpado no caso da escalação irregular do volante Gabriel Vasco, ainda na primeira fase. Com isso, o time de Águia Branca perdeu seis pontos e foi eliminado. Quem herdou a vaga do Real foi o Linhares FC, que terminou na nona posição, e é o novo adversário do Nova Venécia.

Como a decisão da Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) ainda cabe recurso por parte do Real, a Federação de Futebol (FES) deve manter suspenso o confronto entre o Leão do Norte e a Coruja Azul.

Por decisão unânime, o Real Noroeste perde seis pontos

Julgamento do Real Noroeste no TJD-ES Crédito: Reprodução / Zoom

No julgamento desta quinta, o Real Noroeste precisava provar que volante Gabriel Vasco não foi relacionado para o jogo contra o Rio Branco VN , realizado no dia 11 de julho, pela 10ª rodada da Copa ES, como consta na súmula. Segundo a denúncia, feita pelo Departamento de Competições da FES, o jogador teria que cumprir suspensão automática nesta partida, que terminou com a vitória por 1 a 0 em favor do Real.

A defesa do Real Noroeste apresentou provas de sua inocência, mas as mesmas foram classificadas como "frágeis", pelos membros da Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva. Com isso, todos os auditores acompanharam o voto do relator e o time de Águia Branca foi condenado a perda de seis pontos e a uma multa de R$ 400.

A decisão unânime do TJD-ES mexeu em um dos quatro confrontos das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023. Com a perda de seis pontos, o Real, que terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11, fica com apenas cinco e cai para a lanterna.