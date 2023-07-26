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Rio Branco-VN empata com Rio Branco em jogo de ida das quartas da Copa ES

Primeira partida do confronto terminou em 0 a 0 no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova; Volta acontece no próximo sábado (29)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

26 jul 2023 às 17:28

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 17:28

Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova ficaram no 0 a 0 em jogo marcado por gramado ruim
Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova ficaram no 0 a 0 em jogo marcado por gramado ruim Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco
O primeiro duelo das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023 terminou empatado. Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova ficaram no 0 a 0 no jogo de ida, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. 
Em jogo marcado por um gramado em péssimas condições, que atrapalhou bastante o andamento das jogadas, o time da Capital Capixaba chegou mais perto de vencer, criando as melhores oportunidades e assustando mais vezes, mas parou no goleiro Pedro. 
Com o empate, a definição da vaga fica para a partida de volta, que acontece no próximo sábado (29), às 15h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica. Por ter fechado a primeira fase em uma posição melhor, o Capa-Preta possui a vantagem do empate no placar agregado para se classificar. 

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