Rio Branco-VN empata com Rio Branco em jogo de ida das quartas da Copa ES

Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova ficaram no 0 a 0 em jogo marcado por gramado ruim Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco

O primeiro duelo das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023 terminou empatado. Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova ficaram no 0 a 0 no jogo de ida, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

Em jogo marcado por um gramado em péssimas condições, que atrapalhou bastante o andamento das jogadas, o time da Capital Capixaba chegou mais perto de vencer, criando as melhores oportunidades e assustando mais vezes, mas parou no goleiro Pedro.