Rio Branco-VN empata com Rio Branco em jogo de ida das quartas da Copa ES

O primeiro duelo das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023 terminou empatado. Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova ficaram no 0 a 0 no jogo de ida, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.
Em jogo marcado por um gramado em péssimas condições, que atrapalhou bastante o andamento das jogadas, o time da Capital Capixaba chegou mais perto de vencer, criando as melhores oportunidades e assustando mais vezes, mas parou no goleiro Pedro.
Com o empate, a definição da vaga fica para a partida de volta, que acontece no próximo sábado (29), às 15h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica. Por ter fechado a primeira fase em uma posição melhor, o Capa-Preta possui a vantagem do empate no placar agregado para se classificar.