Brasil empata com Jamaica e está eliminado da Copa do Mundo Feminina

Marta foi titular pela primeira vez na Copa, mas não conseguiu salvar o Brasil da eliminação Crédito: Thais Magalhães/CBF

O Brasil está fora da Copa do Mundo Feminina. Na última participação de Marta em campo em uma Copa do Mundo, o Brasil enfrentou a Jamaica na manhã desta quarta-feira (2) e empatou por 0 a 0, acumulando 4 pontos no Grupo F da competição. Com o resultado, o time brasileiro viu França e Jamaica avançarem para a segunda fase do Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia.

Apesar de ter a bola e controlar o ritmo da partida, a seleção brasileira pouco fez no jogo. Errando muitos passes, mostrando nervosismo em todas as ações no campo e sofrendo com a "cera" adversária, o Brasil sentiu a obrigação de vencer para classificar. Nem mesmo Marta, no time titular pela primeira vez no Mundial.

Precisando vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina, o Brasil começou buscando o ataque e tentando pressionar a Jamaica. Apesar disso, o nervosismo era evidente nas jogadoras brasileiras e os erros de passes atrapalham muito qualquer tentativa de jogada de perigo das brasileiras.

A cada minuto que passava, a seleção jamaicana gostava ainda mais do marcador e tentava, muitas vezes com sucesso, tirar a velocidade do jogo, o que visivelmente incomodava as atletas do Brasil. Apostando muito pelas jogadas pelas pontas do campo, principalmente pelo lado esquerdo com Tamires, Debinha e Marta, a seleção brasileira levou perigo em algumas oportunidades e fez a goleira Spencer trabalhar.

A pressão brasileira aumentou ainda mais no segundo tempo. Com Bia Zaneratto em campo, a seleção passou a colocar nove das 10 jogadoras de linha no campo de ataque e controlou o ritmo "alugando" o campo de ataque. Assim como fez no primeiro tempo, a seleção jamaicana se manteve travando a partida e tirando a sequência e o ritmo do confronto em Melbourne.