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Mundo árabe

Róger Guedes aceita proposta do Catar e não joga mais pelo Corinthians

Atacante de 26 anos não compareceu ao treinamento desta terça-feira (1) e acertou sua ida para o Al-Rayyan
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 ago 2023 às 18:43

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 18:43

Róger Guedes fez o gol que igualou o placar agregado
Róger Guedes é mais um contratado pelo futebol árabe nesta janela de transferências  Crédito: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
Após semanas de tensão, Róger Guedes aceitou nesta terça-feira a proposta milionária do Al-Rayyan, do Catar, e não joga mais pelo Corinthians. Desde o fim de semana, na partida contra o Vasco, o jogador já dava indícios de que deixaria o clube nesta janela de transferências. O camisa 10 sai do Brasil como maior artilheiro da Neo Química Arena, com 31 gols, e com 21 bolas na rede nesta temporada.
A informação foi confirmada pelo Estadão nesta terça-feira. No último mês, Guedes foi sondado por clubes da Arábia Saudita, como Al-Nassr e Al-Hilal, antes de concretizar sua ida para o Al-Rayyan. O Corinthians chegou a negociar uma extensão contratual com o atacante, sem sucesso. Ele viajará ao Catar nos próximos dias.
O Corinthians também não terá o jogador de 26 anos para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no dia 16 de agosto. Os valores da negociação ainda não foram divulgados, mas pode superar a casa dos R$ 50 milhões. O Corinthians, em acordo com o atacante em 2021, tem direito a 40% deste montante; os outros 60% estão em posse de jogador.
Róger Guedes chegou ao Corinthians em 2021, após rescindir seu contrato com o Shandong Luneng, da China. Em três temporadas, disputou 126 jogos, com 44 gols e outras dez assistências. Na última partida, diante do Vasco, pelo Brasileirão, marcou seu 31º gol na Neo Química Arena, tornando-se o maior artilheiro do estádio. Na ocasião, não teve a oportunidade de se despedir do torcedor alvinegro, já que o jogo não teve a presença de público - o clube cumpriu punição pelos cantos homofóbicos na partida contra o São Paulo, em maio.
Em diversos momentos, o atacante afirmou que tinha como objetivo ser campeão pelo Corinthians. Em 2021, chegou com a camisa 123; no ano seguinte, passou a utilizar o número 9, para a disputa da Libertadores. Com a saída de Willian, assumiu a 10, que se torna vaga a partir da saída do atacante.
Após a partida contra o Vasco, no último sábado, o jogador foi questionado sobre o seu futuro no Corinthians. Não descartou a saída e apenas disse que estava "focado" para os próximos jogos na temporada e chegou a afirmar que gostaria de ser relacionado para o jogo contra o Newell's - algo que não ocorreu.
Antes da proposta do Catar, Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, afirmou que o Corinthians não pretendia vender Guedes nesta janela de transferências. "Róger Guedes sempre teve procura e vem fazendo um excelente ano. Mas o Corinthians não tem intenção nenhuma de vender e a ideia é que o Róger continue aqui com a gente", afirmou.
No Al-Rayyan, Guedes terá a companhia de outros dois brasileiros: Thiago Mendes, ex-São Paulo, e Gabriel Pereira, revelado pelo Corinthians.

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