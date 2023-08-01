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Tudo resolvido?

Pedro volta a treinar no Flamengo após ser agredido e não se reapresentar

Atacante participou normalmente das atividades comandadas por Jorge Sampaoli na manhã desta terça-feira (1°) no Ninho do Urubu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 ago 2023 às 14:00

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 14:00

Pedro voltou a treinar com a equipe após o episódio de agressão do fim de semana
Pedro voltou a treinar com a equipe após o episódio de agressão do fim de semana Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Após ser agredido pelo preparador físico Pablo Fernandez, no sábado (29), e não se reapresentar ao Flamengo na segunda-feira, o atacante Pedro esteve no Ninho do Urubu nesta terça (1º) e treinou normalmente com os demais companheiros. Com isso, ele deve estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o duelo de quinta-feira, com o Olimpia, pelas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.
Para justificar a falta na atividade de segunda, o jogador disse ao clube que ainda sentia dores no rosto. Mais tarde, no período da noite, teve uma reunião com a diretoria rubro-negra. Durante o treinamento em que Pedro esteve ausente, Sampaoli trabalhou já sem a companhia de Pablo Fernandez, demitido por causa da agressão. Marcos Fernandez, filho do preparador e membro da comissão técnica, foi mantido no cargo.

Entenda o caso

A agressão ocorreu no vestiário, após Pedro, que não saiu do banco de reservas na vitória por 2 a 1 diante do Atlético-MG, no sábado, se recusar a continuar o aquecimento após os atacantes Everton Cebolinha e Luiz Araújo terem sido escolhidos para entrar na partida. Pablo não gostou da atitude e reclamou com o atleta, que retrucou. O preparador físico, então, deu um soco na boca do jogador. O atacante não revidou à agressão.
Após o ocorrido, Pedro foi até uma delegacia de Belo Horizonte para registrar Boletim de Ocorrência (B.O.), acompanhado pelos jogadores Everton Cebolinha, Thiago Maia e Pablo, além do coordenador Gabridel Andreata. Todos confirmaram a agressão. O atacante foi liberado após prestar depoimento e também realizou um exame no Instituto Médico Legal (IML), que atestou a lesão.
A diretoria do clube convocou uma série de reuniões de emergência para tentar contornar a situação ao longo do domingo e decidiu pelo desligamento de Pablo Fernandez, mas até agora não houve um anúncio oficial público.

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