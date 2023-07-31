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Futebol

Após confusão, Pedro não comparece ao treino do Flamengo

Atacante foi agredido no sábado (29) pelo preparador Pablo Fernández, e não se reapresentou ao técnico Jorge Sampaoli

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 10:47
Pedro é um dos principais nomes do Flamengo no elenco atual
Pedro é um dos principais nomes do Flamengo no elenco atual Crédito: Redes Sociais / @pedroguilherme
Após um fim de semana conturbado que contou com discussões internas e agressão ao atacante Pedro, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (31), mas o camisa 9 não apareceu ao Ninho do Urubu.
De acordo com o ge, o técnico Jorge Sampaoli chegou ao centro de treinamento por volta de 7h30 e na sequência mais atletas foram chegando ao clube, mas Pedro não apareceu e sua assessoria pessoal não estaria ciente sobre o motivo da ausência.
No sábado (29), o Flamengo venceu o Atlético-MG por 2 a 1, e na ocasião Pedro se recusou a fazer o aquecimento no segundo tempo da partida, o que desencadeou uma confusão entre o atleta e a comissão técnica. No fim da partida, Pedro foi agredido com um soco pelo preparador físico Pablo Fernández, que foi demitido após a confirmação da situação.
Em Belo Horizonte, Pedro foi para uma delegacia para prestar queixa sobre o ocorrido e passou por exame de corpo de delito, onde foi constatado que sofreu lesões no rosto e na boca.

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