Após confusão, Pedro não comparece ao treino do Flamengo

Pedro é um dos principais nomes do Flamengo no elenco atual Crédito: Redes Sociais / @pedroguilherme

Após um fim de semana conturbado que contou com discussões internas e agressão ao atacante Pedro , o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (31), mas o camisa 9 não apareceu ao Ninho do Urubu.

De acordo com o ge, o técnico Jorge Sampaoli chegou ao centro de treinamento por volta de 7h30 e na sequência mais atletas foram chegando ao clube, mas Pedro não apareceu e sua assessoria pessoal não estaria ciente sobre o motivo da ausência.

No sábado (29), o Flamengo venceu o Atlético-MG por 2 a 1, e na ocasião Pedro se recusou a fazer o aquecimento no segundo tempo da partida, o que desencadeou uma confusão entre o atleta e a comissão técnica. No fim da partida, Pedro foi agredido com um soco pelo preparador físico Pablo Fernández, que foi demitido após a confirmação da situação.