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Após reuniões

Flamengo demite preparador físico que agrediu Pedro e mantém Sampaoli

A direção comunicou a saída de Pablo Fernández na noite deste domingo (30)

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 05:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2023 às 05:37
O Flamengo demitiu Pablo Fernández, preparador físico que agrediu o atacante Pedro. A direção comunicou a saída na noite deste domingo (30).
A decisão sobre a demissão já havia sido tomada ao longo do dia. A informação sobre a oficialização do adeus foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.
Preparador físico foi demitido e Sampaoli foi mantido no cargo
Preparador físico foi demitido e Sampaoli foi mantido no cargo Crédito: Divulgação/Sevilla | Gilvan de Souza / CRF
Um dos pontos que pesou foi que o clima para permanência de Pablo já não existia mais após a agressão.

Sampaoli mantido no cargo

Ainda segundo o ge, após comunicar Pablo Fernández da demissão, diretoria rubro-negra se reuniu com treinador e aparou arestas para argentino continuar no comando da equipe. Sampaoli comanda normalmente a atividade na manhã de segunda-feira, no Ninho do Urubu.

Preparador pediu desculpas

Em nota publicada mais cedo, Pablo Fernández admitiu a agressão e pediu desculpas "a Pedro, aos colegas e ao Flamengo".
Veja na íntegra:
"Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.
Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.
Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.
A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.
Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor".

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