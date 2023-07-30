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"Fiz errado"

Preparador do Flamengo pede desculpas a Pedro após agressão

Pablo Fernández se manifestou após ter dado soco no atacante, dentro do vestiário, depois da vitória sobre o Atlético-MG

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 14:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2023 às 14:07
RIO DE JANEIRO - Pablo Fernández, preparador físico do Flamengo, se manifestou após agredir o atacante Pedro com um soco. O episódio aconteceu depois da vitória sobre o Atlético-MG, no sábado (29), em Minas Gerais. Ele pediu desculpas "ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo".
Pedro, atacante do Flamengo, e preparador físico Pablo Fernández
Pedro, atacante do Flamengo, foi agredido pelo preparador Pablo Fernández Crédito: Instagram/Reprodução e Divulgação
Pablo Fernandéz desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (30), após prestar depoimento durante a madrugada.
No texto, o preparador disse que a competição de alto rendimento tem "situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal".
"Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor", afirmou.

Nota do preparador físico do Flamengo na íntegra

"Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. 

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor".

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