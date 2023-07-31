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Futebol

Onde assistir aos times brasileiros nas oitavas de final da Libertadores

Confira a tabela com os confrontos, locais, horários, e como acompanhar o seu time do coração

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 11:51
Flamengo, Atlético-MG e Athletico entram em campo em busca da classificação na Libertadores
Flamengo, Atlético-MG e Athletico entram em campo em busca da classificação na Libertadores Crédito: Gilvan de Souza (Flamengo), Pedro Souza (Atlético-MG) e José Tramontin (Athletico-PR)
Em busca da glória eterna. A primeira semana de agosto começa com a abertura dos jogos de ida das oitavas de final da Taça Libertadores 2023, e seis equipes brasileiras entram em campo entre terça (1º) e quinta-feira (3). Confira na tabela abaixo os confrontos, locais, horários, e como acompanhar o seu time do coração.

Libertadores - Oitavas de Final

  • Argentinos Juniors (ARG) x Fluminense

    Data:     terça-feira (1º)
    Local: Diego Armando Maradona, Buenos Aires - Argentina
    Horário: 19h
    Onde assistir: ESPN, Star+ e Paramount

  • Bolívar (BOL) x Athletico-PR

    Data:     terça-feira (1º)
    Local: Hernando Siles, La Paz - Bolívia
    Horário: 21h
    Onde assistir: ESPN e Star+

  • River Plate (ARG) x Internacional 

    Data:     terça-feira (1º)
    Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
    Horário: 21h
    Onde assistir: ESPN e Star+

  • Atlético-MG x Palmeiras

    Data: quarta-feira (02)
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta

  • Flamengo x Olimpia (PAR)

    Data: quinta-feira (03)
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h
    Onde assistir: ESPN e Star+

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