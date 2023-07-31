Onde assistir aos times brasileiros nas oitavas de final da Libertadores

Em busca da glória eterna. A primeira semana de agosto começa com a abertura dos jogos de ida das oitavas de final da Taça Libertadores 2023, e seis equipes brasileiras entram em campo entre terça (1º) e quinta-feira (3). Confira na tabela abaixo os confrontos, locais, horários, e como acompanhar o seu time do coração.