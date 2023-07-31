Onde assistir aos times brasileiros nas oitavas de final da Libertadores

Em busca da glória eterna. A primeira semana de agosto começa com a abertura dos jogos de ida das oitavas de final da Taça Libertadores 2023, e seis equipes brasileiras entram em campo entre terça (1º) e quinta-feira (3). Confira na tabela abaixo os confrontos, locais, horários, e como acompanhar o seu time do coração.
Libertadores - Oitavas de Final
- Argentinos Juniors (ARG) x Fluminense
Data: terça-feira (1º)
Local: Diego Armando Maradona, Buenos Aires - Argentina
Horário: 19h
Onde assistir: ESPN, Star+ e Paramount
- Bolívar (BOL) x Athletico-PR
Data: terça-feira (1º)
Local: Hernando Siles, La Paz - Bolívia
Horário: 21h
Onde assistir: ESPN e Star+
- River Plate (ARG) x Internacional
Data: terça-feira (1º)
Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
Horário: 21h
Onde assistir: ESPN e Star+
- Atlético-MG x Palmeiras
Data: quarta-feira (02)
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta
- Flamengo x Olimpia (PAR)
Data: quinta-feira (03)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h
Onde assistir: ESPN e Star+