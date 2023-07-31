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Reforço tricolor

Em São Paulo, James Rodríguez é recebido com festa e provocação ao Corinthians

Colombiano chegou à capital paulista na noite deste domingo (30) e foi ovacionado por diversos torcedores de sua nova equipe

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 10:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jul 2023 às 10:33
James Rodríguez foi ovacionado por diversos torcedores ao chegar em São Paulo
James Rodríguez foi ovacionado por diversos torcedores ao chegar em São Paulo Crédito: Rubens Chiri
James Rodríguez chegou. Depois de uma longa negociação com o São Paulo, o meia, anunciado no sábado (29), está na capital paulista. Ele desembarcou no aeroporto de Congonhas no final da noite deste domingo e sentiu o calor da torcida do time paulista, que esteve presente no local para recepcioná-lo e provocou o rival Corinthians.
São Paulo e Corinthians decidem vaga para a final da Copa do Brasil, em jogo de volta marcado para o dia 16 de agosto. No confronto de ida, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 2 a 1. O time de James precisa de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais gols de diferença, fica com a vaga. O duelo será no Morumbi.
Na chegada de James, a torcida do São Paulo não perdeu a chance de provocar os corintianos. Assim que o meia passou pelo saguão do aeroporto Internacional de Guarulhos, os torcedores passaram a cantar uma música fazendo uma comparação entre o novo reforço tricolor e Renato Augusto, destaque do rival paulista, dizendo que o camisa 8 do Corinthians nunca jogou com Benzema, ao lado de quem James atuou no Real Madrid.
O torcedor são-paulino está animado com a possibilidade de o jogador já poder atuar na partida de volta. Mas isso ainda não está decidido. Se ele ficar no banco, já será um avanço. James precisa voltar aos treinos e se preparar melhor fisicamente. Ele enfrenta dificuldades com lesões.
"Estou feliz. É uma oportunidade muito grande para mim e minha família. É uma fase nova na minha vida. Estou muito feliz e com muitas sensações boas. Sou um cara que gosta de jogar em time grande, e o São Paulo é um time grande", afirmou James sobre sua chegada ao clube do Morumbi. Sua chegada é tão importante que o próprio presidente do clube, Júlio Casares, esteve no aeroporto para recebê-lo.
O São Paulo disputa três competições: Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Dorival Júnior será apresentado ao colombiano nesta segunda-feira. Na quinta, o time enfrenta o San Lorenzo, fora de casa, pelo torneio sul-americano.
Após sair do aeroporto, James Rodríguez fez contato com o único jogador do elenco do São Paulo com quem já atuou. Em rápida conversa por telefone, o colombiano conversou com o lateral e capitão Rafinha, que foi companheiro de James no período em que o meia da Colômbia atuou no Bayern de Munique.
Após a partida do São Paulo contra o Bahia pelo Brasileirão no último fim de semana, Rafinha assumiu que James entrou em contato com ele perguntando sobre o São Paulo e que estava muito feliz com a escolha do colombiano por atuar no clube do Morumbi

Como jogará James Rodríguez

A chegada do meia colombiano dá opção que Dorival Júnior não tem em seu elenco. Se em um primeiro momento do ano, ainda com Rogério Ceni no comando, o time apostava nas jogadas em velocidade, com Dorival a equipe passou a ter mais a bola e apostar em jogadas trabalhadas com troca de passes pelo meio.
Desta forma, o novo meia aparece como uma boa opção. Com o São Paulo jogando nas últimas partidas com uma linha de três meias e Calleri mais avançado, Rodriguez disputaria posição com Luciano, Michel Araújo, Wellington Rato, Nestor e até Alisson. Nesta segunda, ele será apresentado aos novos companheiros.
Se pensar em mudar o esquema tático do time ou o desenho do meio de campo, Dorival pode usar James mais ‘solto’ no campo. Se optar por um 4-4-2, o treinador tem como alternativa proteger a parte defensiva com três volantes e deixar o meia colombiano mais livre para encostar nos dois atacante. Se preferir o São Paulo atuando com dois volantes e dois meias, o técnico pode formar o meio ofensivo escolhendo entre o colombiano, Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato para preencher uma das duas vagas mais próximo da dupla de ataque.
Apesar disso, segundo o São Paulo, James Rodríguez não joga desde abril, quando deixou o Olympiacos, e precisará de, pelo menos, 15 a 20 dias para conseguir condições e ficar à disposição. Só após este período deverá ser utilizado pelo técnico.

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