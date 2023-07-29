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Salvador

Cano marca, e Fluminense bate o Santos por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro

Artilheiro tricolor balançou as redes do Maracanã aos 31 minutos do segundo tempo para decretar mais uma vitória na competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jul 2023 às 18:19

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 18:19

Germán Cano foi o autor do gol da vitória Tricolor no Maracanã diante do Santos
Germán Cano foi o autor do gol da vitória Tricolor no Maracanã diante do Santos Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense FC
Em mais uma exibição ruim, o Santos foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, neste sábado, no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi marcado por faltas duras, terminando com 12 cartões amarelos. O goleiro João Paulo chegou a defender uma cobrança de pênalti, mas não conseguiu evitar a derrota do time santista, que chegou ao terceiro jogo sem vitória na competição. O argentino Germán Cano fez o único gol da partida.
Com a derrota, o Santos estaciona nos 17 pontos e continua ameaçado pela zona de rebaixamento. Já o Fluminense vai a 28 pontos e dorme no G-4 do Brasileirão. O próximo compromisso dos paulistas no Brasileirão será no sábado, 5 de agosto, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o tricolor carioca recebe o Palmeiras. Antes, o time do Rio encara o Argentinos Juniors, na terça-feira, pelo confronto de ida das oitavas da Copa Libertadores.
Mesmo fora de casa, o Santos adotou a estratégia de pressionar o Fluminense no campo de defesa, buscando neutralizar a posse de adversária e o estilo de toque de bola dos comandados de Fernando Diniz. Apesar disso, o time tricolor teve maior volume, chegando com perigo pelos lados por meio de bolas esticadas. Os cariocas pararam quase todos os contra-ataques com falta. Os santistas repetiram o gesto na reta final do primeiro tempo e o clima entre os jogadores ficou quente no Maracanã. Somente na etapa inicial, o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima distribuiu seis amarelos, sendo quatro para os donos da casa.
O principal lance do primeiro tempo aconteceu aos 23 minutos. Arias foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O VAR chegou a analisar a possibilidade de impedimento, mas a penalidade foi confirmada. O argentino Léo Fernández bateu mal e João Paulo defendeu. No contra-ataque, Jean Lucas arrancou do campo de defesa, entrou na área e bateu à esquerda de Fábio. A linda jogada foi a única grande chance dos paulistas no primeiro tempo.
O segundo tempo continuou quente, com duras disputas de bola e mais cartões. O atacante Yony González, do Fluminense, precisou sair de maca depois de levar um pisão de Dodô no tornozelo. O lateral-esquerdo, que havia sido amarelado momentos antes, escapou de receber nova advertência e ser expulso do jogo porque o árbitro acabou não vendo o lance e o VAR entendeu que não era para vermelho direto.
Conforme o tempo foi passando, o Santos se limitava a ficar na defesa e só ir ao ataque com chutões na direção de Marcos Leonardo. O Fluminense cresceu na partida com a entrada de Ganso, mas o time de Fernando Diniz não conseguiu ser incisivo e levou perigo poucas vezes ao gol de João Paulo. Aos 31, em uma das poucas subidas do Santos ao ataque, Arias conduziu pela esquerda e deu passe milimétrico para Germán Cano tocar de primeira para o fundo das redes e fazer o único gol do confronto

Ficha Técnica

FLUMINENSE 1 X 0 SANTOS
  • FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Lima) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (David Braz) e Léo Fernández (Ganso); Arias, Cano e Yony González (Keno). Técnico: Fernando Diniz.
  • SANTOS - João Paulo; João Lucas (Gabriel Inocêncio), Joaquim, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi, Jean Lucas (Luan Dias) e Lucas Lima (Julio Furch); Mendoza (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.
  • GOL - Cano, aos 31 minutos do primeiro tempo.
  • CARTÕES AMARELOS - Nino, Marlon, André, Léo Fernández, Martinelli e Cano (Fluminense); Mendoza, Rodrigo Fernández, Dodô, João Paulo e Lucas Braga (Santos).
  • ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).
  • RENDA - Não disponível.
  • PÚBLICO - 34.211 pagantes.
  • LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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