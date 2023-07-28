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Tradição não é moda...

Cartola: dicas para você mitar na 17ª rodada do Brasileirão

Com opções para quem quer gastar ou economizar, o time de A Gazeta chega com tudo para garantir mais uma rodada de boas pontuações

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 20:06

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

28 jul 2023 às 20:06
A 17ª rodada do Brasileirão está batendo na porta com clássicos regionais e disputas importantes no topo da tabela. Como vocês já sabem, preparamos algumas dicas para garantir a mitada no Cartola, o fantasy game mais amado desse Brasil. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o time de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!

Escalação de A Gazeta - 17ª rodada do Brasileirão

  • Goleiro
    Lucas Perri (Botafogo) - C$ 11.04

  • Zagueiros
    Gustavo Gómez (Palmeiras) - C$ 8.22
    Murilo (Palmeiras) - C$ 8.61

  • Laterais
    Piquerez (Palmeiras) - C$ 9.74
    Di Placido (Botafogo) - C$ 10.53

  • Meio-campistas
    Arias (Fluminense) - C$ 9.43
    André (Fluminense) - C$ 8.69
    Marlon Freitas (Botafogo) - C$ 5.19

  • Atacantes
    Erison (São Paulo) - C$ 5.07
    Vitor Roque (Athletico-PR) - C$ 13.65
    Lucero (Fortaleza) - C$ 6.34

  • Treinador:
    Vanderlei Luxemburgo (Corinthians) - C$ 8.02
Escalação de A Gazeta para a 17ª rodada do Brasileirão
Escalação de A Gazeta para a 17ª rodada do Brasileirão Crédito: Reprodução / Cartola

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