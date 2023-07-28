Cartola: dicas para você mitar na 17ª rodada do Brasileirão

A 17ª rodada do Brasileirão está batendo na porta com clássicos regionais e disputas importantes no topo da tabela. Como vocês já sabem, preparamos algumas dicas para garantir a mitada no Cartola, o fantasy game mais amado desse Brasil. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o time de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!
Escalação de A Gazeta - 17ª rodada do Brasileirão
- Goleiro
Lucas Perri (Botafogo) - C$ 11.04
- Zagueiros
Gustavo Gómez (Palmeiras) - C$ 8.22
Murilo (Palmeiras) - C$ 8.61
- Laterais
Piquerez (Palmeiras) - C$ 9.74
Di Placido (Botafogo) - C$ 10.53
- Meio-campistas
Arias (Fluminense) - C$ 9.43
André (Fluminense) - C$ 8.69
Marlon Freitas (Botafogo) - C$ 5.19
- Atacantes
Erison (São Paulo) - C$ 5.07
Vitor Roque (Athletico-PR) - C$ 13.65
Lucero (Fortaleza) - C$ 6.34
- Treinador:
Vanderlei Luxemburgo (Corinthians) - C$ 8.02