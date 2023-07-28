Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada
Programação

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2023 às 13:46
Equipes entram em campo entre sábado (29) e domingo (30) para a 17ª rodada do Brasileirão
Equipes entram em campo entre sábado (29) e domingo (30) para a 17ª rodada do Brasileirão Crédito: Montagem / Redes Sociais

Sábado (29)

  • Fluminense x Santos
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Athletico-PR x Cruzeiro
    Local: Ligga Arena, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: Rede Furacão

  • Fortaleza x Bragantino
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Corinthians x Vasco
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Flamengo
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (30)

  • São Paulo x Bahia
    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Coritiba
    Local:     Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • América-MG x Palmeiras
    Local:     Independência, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere

  • Goiás x Grêmio
    Local:     Hailé Pinheiro, Goiania
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

VEJA MAIS SOBRE FUTEBOL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados