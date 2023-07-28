Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada

Sábado (29)
- Fluminense x Santos
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Athletico-PR x Cruzeiro
Local: Ligga Arena, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: Rede Furacão
- Fortaleza x Bragantino
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Corinthians x Vasco
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Flamengo
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (30)
- São Paulo x Bahia
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Coritiba
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- América-MG x Palmeiras
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere
- Goiás x Grêmio
Local: Hailé Pinheiro, Goiania
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV