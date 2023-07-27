Veja momentos marcantes da primeira semana da Copa do Mundo Feminina

Brasil vai em busca do primeiro título da história na Copa do Mundo Feminina Crédito: Thais Magalhães/CBF

Além dos gols e lances bonitos, a Copa Feminina tem contado com alguns lances curiosos, que tem chamado a atenção de quem assiste às partidas. Reunimos algumas dessas curiosidades que rolaram até agora na primeira fase do torneio. Confira!

VAR falante

Para a competição, a Fifa implementou uma novidade. Todas as decisões do VAR (árbitro de vídeo) são narradas pela árbitra de campo para todo o estádio, bem parecido com o protocolo do futebol americano. E a novidade já foi testada. Na partida de estreia entre Nova Zelândia e Noruega, aos 41 minutos uma decisão do jogo precisou do auxílio do var, que foi narrada pela árbitra da partida nos alto-falantes.

FIFA está testando mudança importante no protocolo do VAR Crédito: Reuters/Folhapress

Goleiras se destacando

Uma posição que geralmente não tem muito destaque é a de goleiro. No entanto, nessa Copa do Mundo as arqueiras estão dando o que falar. É o caso da vietnamita Kim Thanh, que parou Alex Morgan e Rapinoe, dos Estados Unidos, e da haitiana Kerly Théus, que fechou o gol na partida contra a Inglaterra.

Kim Thanh e Kerly Théus fecharam o gol Crédito: Fotoarena/Folhapress e Reuters/Folhapress

Gol heroico

A Suécia saiu perdendo a partida contra a África do Sul. Porém, as suecas conseguiram alcançar o empate, e nos últimos momentos da partida, chegaram a vitória, que veio após uma cabeçada certeira de Amanda Ilestedt, do Arsenal.

Amanda Ilestedt subindo mais alto que todas para virar a partida Crédito: Fotoarena/Folhapress

Última Copa de Marta

A maior jogadora de todos os tempos já deixou claro que essa será sua última Copa do Mundo. Por isso, a craque tem desfrutado cada momento da competição, mesmo que no momento não venha sendo titular. A rainha demonstrou muita alegria em estar com suas companheiras neste momento tão importante para o futebol feminino.

Marta disputa sua sexta e última Copa do Mundo Feminina Crédito: Fotoarena/Folhapress

Jogo de número 300

A partida entre Colômbia e Coreia do Sul, válida pela primeira rodada do Grupo H da competição, representou uma marca histórica. Foi a partida de número 300 da Copa do Mundo Feminina. A competição começou em 1991, e a atual edição é a que conta com o maior número de seleções, com 32 equipes.

Gol olímpico histórico