Veja momentos marcantes da primeira semana da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina está a todo vapor. A competição começou no dia 20 de julho e vai até o dia 20 de agosto, quando está marcada a grande final. O Brasil estreou na competição com a vitória sobre o Panamá por 4 a 0.
Além dos gols e lances bonitos, a Copa Feminina tem contado com alguns lances curiosos, que tem chamado a atenção de quem assiste às partidas. Reunimos algumas dessas curiosidades que rolaram até agora na primeira fase do torneio. Confira!
VAR falante
Para a competição, a Fifa implementou uma novidade. Todas as decisões do VAR (árbitro de vídeo) são narradas pela árbitra de campo para todo o estádio, bem parecido com o protocolo do futebol americano. E a novidade já foi testada. Na partida de estreia entre Nova Zelândia e Noruega, aos 41 minutos uma decisão do jogo precisou do auxílio do var, que foi narrada pela árbitra da partida nos alto-falantes.
Goleiras se destacando
Uma posição que geralmente não tem muito destaque é a de goleiro. No entanto, nessa Copa do Mundo as arqueiras estão dando o que falar. É o caso da vietnamita Kim Thanh, que parou Alex Morgan e Rapinoe, dos Estados Unidos, e da haitiana Kerly Théus, que fechou o gol na partida contra a Inglaterra.
Gol heroico
A Suécia saiu perdendo a partida contra a África do Sul. Porém, as suecas conseguiram alcançar o empate, e nos últimos momentos da partida, chegaram a vitória, que veio após uma cabeçada certeira de Amanda Ilestedt, do Arsenal.
Última Copa de Marta
A maior jogadora de todos os tempos já deixou claro que essa será sua última Copa do Mundo. Por isso, a craque tem desfrutado cada momento da competição, mesmo que no momento não venha sendo titular. A rainha demonstrou muita alegria em estar com suas companheiras neste momento tão importante para o futebol feminino.
Jogo de número 300
A partida entre Colômbia e Coreia do Sul, válida pela primeira rodada do Grupo H da competição, representou uma marca histórica. Foi a partida de número 300 da Copa do Mundo Feminina. A competição começou em 1991, e a atual edição é a que conta com o maior número de seleções, com 32 equipes.
Gol olímpico histórico
Na partida entre Canadá e Irlanda, um golaço chamou muita atenção. As europeias abriram o placar com Kate McCabe, aos 4 minutos, com um gol olímpico, ou seja, marcado diretamente de um escanteio. O fato curioso é que este gol antológico foi o primeiro marcado pelo país na história da competição. No entanto, a felicidade parou por aí, pois as canadenses viraram a partida em seguida.