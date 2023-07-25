Seleção feminina retoma treinos de olho na França após goleada em estreia na Copa

Seleção Feminina Principal treina focada no duelo contra a França Crédito: Thais Magalhães/CBF

Na manhã desta terça-feira, pelo horário local da Austrália, as jogadoras do Brasil foram a campo em Brisbane, base da equipe nesta primeira fase do Mundial. Foram para o gramado apenas aquelas que não entraram em campo na segunda. As demais fizeram trabalho físico na academia.

O treino aconteceu logo após o desembarque da equipe em Brisbane, localizada a 2 mil quilômetros de Adelaide, cidade onde o Brasil estreou na Copa, na segunda. As jogadoras retomarão o treino na tarde de quarta-feira, pelo horário local (madrugada de quarta, no Brasil).

Depois da goleada sobre o Panamá, a comissão técnica trata o duelo com a França com cautela, sem se deixar empolgar pela grande vitória na estreia, sobre um adversário mais limitado. A equipe francesa é uma das candidatas ao título da Copa e deve ser um dos maiores desafios do Brasil no Mundial.

"Este é o primeiro jogo, você vê um pouquinho do 'jeitinho brasileiro'. Agora a França é uma adversária totalmente diferente, mas mostramos como queremos jogar. As jogadoras e eu ganhamos confiança", comentou a técnica Pia Sundhage, após a estreia na Copa do Mundo.