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Veja como chega a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino

Brasil estreia na competição nesta segunda-feira (24) contra Panamá e se permite sonhar com conquista inédita

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 14:56

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

23 jul 2023 às 14:56
Seleção Brasileira chega em bom momento para a Copa do Mundo Feminina
Seleção Brasileira chega em bom momento para a Copa do Mundo Feminina Crédito: Lucas Figueredo/CBF
A Copa do Mundo Feminina começa para o Brasil nesta segunda-feira (24), diante do Panamá, às 8h. O torneio se estende até o dia 20 de agosto, quando está previsto para acontecer a grande final. O Brasil entra na competição em busca do seu primeiro título. A melhor campanha da seleção canarinho na Copa do Mundo foi em 2007, quando conquistou o vice-campeonato após perder para a Alemanha na final por 2 a 0.
Com a proximidade da estreia, decidimos reunir um raio-x sobre as comandadas de Pia Sundhage e dos adversários da Seleção.

Como chega?

Seleção Brasileira conquistou a Copa América 2022
Seleção Brasileira conquistou a Copa América 2022 Crédito: Lucas Figueredo/CBF
Nos últimos 10 jogos do Brasil, foram seis vitórias e quatro derrotas. As duas últimas partidas foram vitórias em amistosos contra Alemanha (2 a 1) e Chile (4 a 0). A Seleção ainda disputou a SheBelieves Cup, um quadrangular com Japão, Estados Unidos e Canadá, conquistando uma vitória contra o Japão e sendo derrotada pelas outras duas equipes.
Também jogou contra a seleção da Inglaterra, pela Copa dos Campeões Conmebol-Uefa. A partida terminou 1 a 1 no tempo normal e as inglesas saíram vitoriosas nas penalidades. Destaque também para a conquista da Copa América em 2022, derrotando a Colômbia por 1 a 0 na final.

Principais destaques

Bia Zaneratto, Debinha e Letícia são grandes destaques da Seleção Brasileira
Bia Zaneratto, Debinha e Letícia são grandes destaques da Seleção Brasileira Crédito: Thais Magalhães/CBF
Além da rainha Marta, que obviamente é o maior destaque desta equipe, a Seleção Brasileira conta com outros excelentes nomes para disputar o Mundial. Bia Zaneratto, Debinha e Letícia são jogadoras interessantes para você ficar de olho durante a competição. 
Bia é atacante do Palmeiras, tem 29 anos e vai para a sua quarta Copa do Mundo, somando mais de 100 jogos pela Seleção. Debinha também é atacante, joga no Kansas City, dos Estados Unidos. Tem 31 anos e disputa o Mundial pela segunda vez; neste ano será a camisa 9 da equipe. E por último, Letícia Izidoro, ou Lelê como é conhecida, vai para sua terceira Copa. A goleira de 29 anos atua pelo Corinthians e deve ser titular da meta brasileira na competição. Olho nelas.

Grupo do Brasil 

Wendie Renard é a principal jogadora da França, adversário mais forte do grupo do Brasil
Wendie Renard é a principal jogadora da França, adversário mais forte do grupo do Brasil Crédito: Reprodução
O Brasil está no Grupo F, junto com França, Jamaica e Panamá. As duas seleções do continente americano devem ser desafios menos complicados, mas o grande embate deve ser contra as francesas. As comandadas de Herve Renard (técnico da seleção saudita na última Copa do Mundo Masculina) são uma das favoritas da competição. No último Mundial, foram responsáveis por eliminar a Seleção Brasileira nas oitavas de final, com destaque para a zagueira Wendie Renard, que ainda é um dos pilares do time francês.

Favoritas ao título

Seleção Norte-Americana segue sendo a favorita ao título
Seleção Norte-Americana segue sendo a favorita ao título Crédito: Reuters/Folhapress
Além da França, o Brasil deve se preocupar com outras fortes equipes se quiser conquistar o título inédito. Seleção mais tradicional do mundo, os Estados Unidos seguem com seu favoritismo de sempre para levantar o troféu. Além delas, Inglaterra e Espanha surgem como outras possíveis candidatas a se tornarem campeãs mundiais. 

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