Enquanto corre para vender Pedro Raul, Vasco vê negociação esfriar com Pratto

Pedro Raul deve ir para o Toluca, do México, enquanto Pratto está sem clube Crédito: Daniel Ramalho (Vasco) e Divulgação (Vélez)

Se o torcedor vascaíno alimentou esperanças com a chegada do argentino Lucas Pratto à Colina, o empresário do jogador afirma que a negociação esfriou. Após o jornalista Lucas Pedrosa divulgar que os dirigentes vascaínos negam as tratativas, o empresário Gustavo Goñi disse que as conversas estão estagnadas.

O Vasco já teria apresentado uma proposta a Pratto, mas os valores iniciais – que não foram divulgados de forma oficial –, não agradaram ao atleta de 35 anos, que está sem clube após deixar o Vélez Sarsfield, da Argentina.

Enquanto vive momento negativo no Campeonato Brasileiro, o Vasco corre nos bastidores para se reforçar para a sequência da temporada, ao mesmo tempo em que realiza vendas providenciais para seus cofres.

Até aqui, Maicon (zagueiro), Medel (zagueiro) e Serginho (atacante) são nomes confirmados na equipe, que busca se reerguer na tabela do Brasileirão, já que ocupa a 19ª colocação, com apenas nove pontos conquistados em 14 rodadas.

Paulo Victor (lateral), Andrey Santos (volante) e Vinícius (atacante) deixaram a equipe nos últimos meses, caminho que deve ser percorrido por Pedro Raul, que estaria de malas prontas para o México, onde vai atuar pelo Toluca.

Entretanto, as equipes ainda não ajustaram todos os detalhes burocráticos para a transferência, que deve ser concluída ainda nesta terça-feira (18).

O time mexicano ofereceu US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,9 milhões) ao Vasco para contar com o centroavante, que não vem treinando com o elenco vascaíno há, pelo menos, uma semana.