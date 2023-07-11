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Sob Nova Direção

Ramón Diaz chega ao Vasco para missão quase impossível no Brasileirão

Novo técnico do Gigante da Colina, Dón Jamón terá que conduzir o Vasco a 12 vitórias nos 24 jogos restantes para evitar o rebaixamento no Brasileirão sem precisar depender de resultados negativos dos rivais diretos

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 18:51

Públicado em 

11 jul 2023 às 18:51
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Ramón Diaz será o novo técnico do Vasco
Ramón Diaz será o novo técnico do Vasco Crédito: Alexandre Neto/Photo Press/Folhapress
Após 20 dias sem técnico, o Vasco acertou com o argentino Ramón Diaz para ser o novo treinador da equipe, atual vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas nove pontos conquistados. Dón Jamón é esperado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12) para assinar o contrato com o Gigante da Colina, com vínculo até o final de 2024.
Ramón Diaz estava sem clube desde maio, quando deixou o comando do Al Hilal, clube que esteve à frente no Mundial de Clubes, quando eliminou o Flamengo da competição. O experiente técnico argentino também acumula boas passagens por River Plate, San Lorenzo e pela seleção paraguaia.
O treinador traz em sua carreira como técnico adaptação aos elencos dos clubes em que está. Claramente possui preferência por um estilo de jogo ofensivo, mas também sabe ser pragmático quando necessário, o que deve acontecer com o Vasco sob seu comando.
Com o jogo contra o América-MG adiado, Ramón Diaz terá pelo menos dez dias para treinar o elenco para o duelo contra o Athletico-PR, no domingo (23), em São Januário. A primeira expectativa é que o treinador consiga ajustar a defesa, quarta pior do Brasileiro. O que não significa que o ataque, o menos eficiente do Brasileirão, não precise de ajustes com urgência.
Mas o fato é que o treinador argentino vai trabalhar com um elenco que está abalado psicologicamente e que mesmo antes do fim do primeiro turno já precisa de uma campanha de respeito para se livrar do rebaixamento. Com 9 pontos conquistados e 72 em disputa nos próximos 24 jogos. O Vasco precisa vencer 12 partidas, um aproveitamento de 50% no restante do campeonato, para alcançar 45 pontos e se livrar do rebaixamento sem depender dos resultados dos rivais diretos na parte debaixo da tabela.
Nas quatro vezes que o Vasco foi rebaixado no Brasileirão (2008,2013,.2015 e 2020) a essa altura da competição a campanha era melhor que a atual. A missão de Ramón Diaz não é impossível, mas é muito difícil.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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