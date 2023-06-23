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Fim da Linha

Seis meses e nenhuma evolução! Demissão de Barbieri no Vasco era inevitável

Treinador não conseguiu fazer o time evoluir e ainda acumulou eliminações e derrotas traumáticas. Na verdade, até demorou muito a ser desligado do clube

Públicado em 

23 jun 2023 às 14:49
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Maurício Barbieri desolado após a derrota do Vasco para o Goiás, em São Januário
Maurício Barbieri desolado após a derrota do Vasco para o Goiás, em São Januário Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Com uma boa dose de atraso, o Vasco oficializou a demissão do técnico Maurício Barbieri na tarde desta sexta-feira (22). A derrota para o Goiás na noite desta quinta-feira (21), em pleno São Januário foi o fim da linha para o treinador à frente do time. O resultado manteve o Cruz-Maltino na vice-lanterna do Brasileirão, mas agora a uma distância de seis pontos para o Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento da competição.
A demissão de Barbieri era inevitável. Em seis meses de trabalho, o treinador acumulou resultados terríveis: como a precoce eliminação na Copa do Brasil, e uma sequência de derrotas no Brasileirão, algumas até traumáticas como a goleada sofrida para o Flamengo, quando tomou quatro gols no primeiro tempo.
Mais do que a ausência de resultados, incomodou a falta de evolução da equipe neste ano. Um time que disputa apenas uma competição, com um tempo de treino maior que os rivais, mas incapaz de apresentar melhora. E tudo isso ficou na conta do treinador, que deixa o clube com 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 
O elenco do Vasco claramente não é um primor, mas também não é ruim para ter tantas atuações ruins e para estar nessa situação no Brasileirão. Há elencos mais limitados, mas que conseguem se apresentar minimamente bem em campo. Então é preciso trabalho. O primeiro passo foi dado, e agora a diretoria precisa ser rápida para escolher um nome no mercado que seja capaz de juntar os cacos e fazer esse elenco render mais. 

Episódio Lamentável

O Vasco perdeu em campo e será certamente derrotado fora dele também. Nada justifica as cenas lamentáveis protagonizadas pelos torcedores em São Januário, na reta final da partida, quando sinalizadores foram jogados no gramado, e fora do estádio com correria, tiros e confusão a ponto da polícia ter que intervir fortemente.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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