Seis meses e nenhuma evolução! Demissão de Barbieri no Vasco era inevitável

Maurício Barbieri desolado após a derrota do Vasco para o Goiás, em São Januário Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

Com uma boa dose de atraso, o Vasco oficializou a demissão do técnico Maurício Barbieri na tarde desta sexta-feira (22). A derrota para o Goiás na noite desta quinta-feira (21), em pleno São Januário foi o fim da linha para o treinador à frente do time. O resultado manteve o Cruz-Maltino na vice-lanterna do Brasileirão, mas agora a uma distância de seis pontos para o Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento da competição.

A demissão de Barbieri era inevitável. Em seis meses de trabalho, o treinador acumulou resultados terríveis: como a precoce eliminação na Copa do Brasil, e uma sequência de derrotas no Brasileirão, algumas até traumáticas como a goleada sofrida para o Flamengo, quando tomou quatro gols no primeiro tempo.

Mais do que a ausência de resultados, incomodou a falta de evolução da equipe neste ano. Um time que disputa apenas uma competição, com um tempo de treino maior que os rivais, mas incapaz de apresentar melhora. E tudo isso ficou na conta do treinador, que deixa o clube com 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.

O Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Maurício Barbieri.



Além de Barbieri, deixam o clube o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja… pic.twitter.com/LFOuYgAIKg — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 23, 2023

O elenco do Vasco claramente não é um primor, mas também não é ruim para ter tantas atuações ruins e para estar nessa situação no Brasileirão. Há elencos mais limitados, mas que conseguem se apresentar minimamente bem em campo. Então é preciso trabalho. O primeiro passo foi dado, e agora a diretoria precisa ser rápida para escolher um nome no mercado que seja capaz de juntar os cacos e fazer esse elenco render mais.

Episódio Lamentável