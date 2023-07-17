Reveja o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2023

Após o sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta segunda-feira (17), os mandos de campo da Copa do Brasil foram definidos. Grêmio, Flamengo, Corinthians e São Paulo estão no páreo em busca da taça e já sabem quando e onde serão realizados os jogos de ida e volta. Confira a disposição dos jogos: