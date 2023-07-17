Reveja o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2023

Após o sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta segunda-feira (17), os mandos de campo da Copa do Brasil foram definidos. Grêmio, Flamengo, Corinthians e São Paulo estão no páreo em busca da taça e já sabem quando e onde serão realizados os jogos de ida e volta. Confira a disposição dos jogos:
Copa do Brasil - Semifinais
- Corinthians x São Paulo
Data: 26/07
Local: Neo Química Arena, São Paulo
- Grêmio x Flamengo
Data: 26/07
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- São Paulo x Corinthias (volta)
Data: 16/08
Local: Morumbi, São paulo
- Flamengo x Grêmio (volta)
Data: 16/08
Local: Maracanã, Rio de Janeiro