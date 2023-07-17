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Futebol

Reveja o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2023

CBF promove sorteio para os jogos da semifinal da competição, que tem Grêmio, Flamengo, Corinthians e São Paulo em busca da taça

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2023 às 13:14
Sorteio da Copa do Brasil acontece a partir de 13h desta terça-feira (2)
Sorteio da Copa do Brasil  Crédito: Thais Magalhães/ CBF
Após o sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta segunda-feira (17), os mandos de campo da Copa do Brasil foram definidos. Grêmio, Flamengo, Corinthians e São Paulo estão no páreo em busca da taça e já sabem quando e onde serão realizados os jogos de ida e volta. Confira a disposição dos jogos:

Copa do Brasil - Semifinais

  • Corinthians x São Paulo
    Data:     26/07
    Local: Neo Química Arena, São Paulo

  • Grêmio x Flamengo
    Data:     26/07
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

  • São Paulo x Corinthias (volta)
    Data:     16/08
    Local: Morumbi, São paulo

  • Flamengo x Grêmio (volta)
    Data:     16/08
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro

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