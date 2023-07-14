Brasileirão 2023: confira onde assistir aos jogos da 15ª rodada

Sábado (15)
- Botafogo x Bragantino
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 21h
Transmissão: Premiere
Domingo (16)
- Cruzeiro x Coritiba
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Flamengo
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- São Paulo x Santos
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere
- Fortaleza x Cuiabá
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (CE) e Premiere
- Internacional x Palmeiras
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Athletico-PR x Bahia
Local: Ligga Arena, Curitiba
Horário: 18h30
Transmissão: Rede Furacão
Segunda-feira (17)
- Goiás x Atlético-MG
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV
* As partidas de Corinthians x Grêmio e América-MG x Vasco aguardam definição de data pela CBF, já que Corinthians e América-MG se enfrentam às 16h30 de sábado (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.