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Programação

Brasileirão 2023: confira onde assistir aos jogos da 15ª rodada

Partidas do fim de semana contam com clássicos regionais e disputa de pontos no topo da tabela. Fique ligado em horários, locais e como assistir ao seu time do coração

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2023 às 10:04
Tiquinho Soares, Veiga e Vitor Roque estão entre os principais nomes do Brasileirão 2023
Tiquinho Soares, Veiga e Vitor Roque estão entre os principais nomes do Brasileirão 2023 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Sábado (15)

  • Botafogo x Bragantino
    Local:     Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere

Domingo (16)

  • Cruzeiro x Coritiba
    Local:     Independência, Belo Horizonte
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Flamengo
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • São Paulo x Santos
    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere

  • Fortaleza x Cuiabá
    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (CE) e Premiere

  • Internacional x Palmeiras
    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Athletico-PR x Bahia
    Local:     Ligga Arena, Curitiba
    Horário: 18h30
    Transmissão: Rede Furacão

Segunda-feira (17)

  • Goiás x Atlético-MG
    Local:     Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV
* As partidas de Corinthians x Grêmio e América-MG x Vasco aguardam definição de data pela CBF, já que Corinthians e América-MG se enfrentam às 16h30 de sábado (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

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