Bruno Lage desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

Bruno Lage desembarcou no RJ na manhã desta quarta-feira (12) Crédito: Foto: Ronald Lincoln

Novo técnico do Botafogo, o português Bruno Lage desembarcou na manhã desta quarta-feira (12) no Rio de Janeiro . O novo comandante da equipe carioca chegou ao Brasil e foi recebido por torcedores no aeroporto do Galeão.

Os integrantes da comissão técnica de Lage acompanharam o treinador em sua vinda ao novo clube. Os auxiliares Alexandre Silva, Carlos Cachada e Luís Nascimento se juntam aos analistas de desempenho Jhony Conceição e Diogo Camacho para formar o grupo do português.

O técnico conta duas passagens por clubes do futebol europeu. Na primeira, ele ajudou o Benfica a chegar ao título do Campeonato Português, na temporada 2018/19. Mais recentemente, Lage assumiu o Wolverhampton, time da primeira divisão do Campeonato Inglês.