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Novo treinador

Bruno Lage desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

Técnico português firmou contrato com o Glorioso até o fim de 2023 e tem a missão de manter a equipe no topo da tabela do Brasileirão

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 11:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2023 às 11:33
Bruno Lage desembarcou no RJ na manhã desta quarta-feira (12)
Bruno Lage desembarcou no RJ na manhã desta quarta-feira (12) Crédito: Foto: Ronald Lincoln
Novo técnico do Botafogo, o português Bruno Lage desembarcou na manhã desta quarta-feira (12) no Rio de Janeiro. O novo comandante da equipe carioca chegou ao Brasil e foi recebido por torcedores no aeroporto do Galeão.
Os integrantes da comissão técnica de Lage acompanharam o treinador em sua vinda ao novo clube. Os auxiliares Alexandre Silva, Carlos Cachada e Luís Nascimento se juntam aos analistas de desempenho Jhony Conceição e Diogo Camacho para formar o grupo do português.
Anunciado oficialmente pelo Botafogo no último sábado (8), Bruno Lage deve ser apresentado em breve pelo clube, após a assinatura do contrato. Ele chega para substituir Luís Castro, que deixou o time após receber uma proposta para treinar o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

O técnico conta duas passagens por clubes do futebol europeu. Na primeira, ele ajudou o Benfica a chegar ao título do Campeonato Português, na temporada 2018/19. Mais recentemente, Lage assumiu o Wolverhampton, time da primeira divisão do Campeonato Inglês.
O comandante ainda não fará sua estreia pelo Botafogo nesta quarta-feira (12), no confronto contra o Patronato pela Copa Sul-Americana. Porém, seu primeiro jogo à beira dos gramados pode ser contra o Red Bull Bragantino, no sábado (15), pelo Campeonato Brasileiro.

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