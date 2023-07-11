Voo do Botafogo para a Argentina retorna pouco após decolagem para manutenção

Boeing 737-500 da companhia aérea Sideral levava o Botafogo de Porto Alegre para a Argentina Crédito: Sideral/Divulgação

O voo fretado pelo Botafogo para levar a delegação do clube para a Argentina, onde o time vai duelar com o Patronato nesta quarta-feira (12) pela Copa Sul-Americana, precisou retornar a Porto Alegre nesta terça-feira (11) pouco após a sua decolagem para passar por uma manutenção de segurança.

Dados de monitoramento do site Flight Radar 24 mostram que a aeronave, um Boeing 737-500, operado pela companhia Sideral, decolou às 16h21, fez uma volta e pousou no Aeroporto Salgado Filho às 16h33.

Ninguém precisou desembarcar nem receber atendimento médico enquanto o avião estava em solo. Às 18h02, o voo decolou novamente rumo a Santa Fé.

Detalhe do traçado da aeronave que levava o Botafogo para a Argentina Crédito: Reprodução/Flight Radar

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