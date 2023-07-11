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Susto

Voo do Botafogo para a Argentina retorna pouco após decolagem para manutenção

A aeronave que levava o elenco alvinegro de Porto Alegre para a Argentina apresentou falhas logo após a decolagem e precisou retornar à capital gaúcha para manutenção de segurança

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 19:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jul 2023 às 19:46
Boeing 737-500 da companhia aérea Sideral levava o Botafogo de Porto Alegre para a Argentina
Boeing 737-500 da companhia aérea Sideral levava o Botafogo de Porto Alegre para a Argentina Crédito: Sideral/Divulgação
O voo fretado pelo Botafogo para levar a delegação do clube para a Argentina, onde o time vai duelar com o Patronato nesta quarta-feira (12) pela Copa Sul-Americana, precisou retornar a Porto Alegre nesta terça-feira (11) pouco após a sua decolagem para passar por uma manutenção de segurança.
Dados de monitoramento do site Flight Radar 24 mostram que a aeronave, um Boeing 737-500, operado pela companhia Sideral, decolou às 16h21, fez uma volta e pousou no Aeroporto Salgado Filho às 16h33.
Ninguém precisou desembarcar nem receber atendimento médico enquanto o avião estava em solo. Às 18h02, o voo decolou novamente rumo a Santa Fé.
Detalhe do traçado da aeronave que levava o Botafogo para a Argentina
Detalhe do traçado da aeronave que levava o Botafogo para a Argentina Crédito: Reprodução/Flight Radar

Em campo

Antes do confronto com o Patronato, o Botafogo venceu o Grêmio no domingo (9), por 2 a 0, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca lidera a competição com 36 pontos, 10 a mais do que o Flamengo, o segundo colocado do Nacional. Na Copa Sul-Americana, a equipe está nos playoffs que antecedem a disputa das oitavas de final.

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