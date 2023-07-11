Ramón Díaz, ex-River e seleção argentina, será o novo técnico do Vasco

Ramón Díaz é o novo treinador do Vasco. Após a saída de Maurício Barbieri e a recusa de Gustavo Alfaro, o Gigante da Colina firmou contarto com o argentino, de 63 anos, que estava sem clube desde maio, quando deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita.
A previsão é que o novo comandante chegue ao Rio de Janeiro nessa quarta-feira (12) para acertar os trâmites burocráticos e ser oficialmente apresentado. Ramón chegou a ser cogitado na Colina no fim do último mês, mas o clube negou as tratativas com o treinador.
Com pressa em busca de um nome para substituir Barbieri, o Vasco havia tentado contratar Gustavo Alfaro, Eduardo Coudet (ex-Atlético-MG), Paulo Pezzolano, Diego Alonso e Rogério Ceni, único brasileiro na lista de dirigentes vascaínos.
Sofrendo com a recusa dos argentinos e uruguaios e sem chegar a um acordo com Ceni, o diretor esportivo do Vasco, Paulo Bracks, recorreu à Ramón, que aceitou a proposta para seu primeiro desafio no futebol brasileiro. Em 2020, ele chegou a ser anunciado pelo Botafogo, mas não assumiu o cargo por questões de saúde.
Quem é Ramón?
Importante jogador do futebol argentino, Ramón Díaz marcou épica no River Plate e na seleção de seu país. Após sua aposentadoria, em 1995, comandou equipes como San Lorenzo e Independiente, além do próprio River, onde conquistou títulos importantes.
Além da Argentina, acumula passagens por times da Inglaterra, México, Paraguai e Arábia Saudita.