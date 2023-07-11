Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

A semana é de decisão para oito equipes na Copa do Brasil. Nos jogos de ida das quartas de final, placares magros foram os protagonistas e tudo está indefinido. Agora, de olho em dar mais um passo na competição, os times entram em campo entre quarta-feira (12) e sábado (15) para definir os classificados. Confira datas, horários e onde assistir aos jogos!
Quarta-feira (12)
- Grêmio x Bahia (ida: 1x1)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- Athletico-PR x Flamengo (ida: 1x2)
Local: Ligga Arena, Curitiba
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta
Quinta-feira (13)
- Palmeiras x São Paulo (ida: 0x1)
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 20h
Transmissão: Amazon Prime
Sábado (15)
- Corinthians x América-MG (ida: 0x1)
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 16h30
Transmissão: Amazon Prime, TV Globo (SP e MG), Premiere e SporTV