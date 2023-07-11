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Hora da decisão

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

Jogos entre quarta e sábado vão definir as quatro equipes que avançam para as semifinais da competição mais democrática do país

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2023 às 09:24
Flamengo, Corinthians e Palmeiras são cotados como favoritos para avançar às semifinais
Flamengo, Corinthians e Palmeiras são cotados como favoritos para avançar às semifinais Crédito: Divulgação (Flamengo; Corinthians), Cesar Greco (Palmeiras)
A semana é de decisão para oito equipes na Copa do Brasil. Nos jogos de ida das quartas de final, placares magros foram os protagonistas e tudo está indefinido. Agora, de olho em dar mais um passo na competição, os times entram em campo entre quarta-feira (12) e sábado (15) para definir os classificados. Confira datas, horários e onde assistir aos jogos!

Quarta-feira (12)

  • Grêmio x Bahia (ida: 1x1)
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Athletico-PR x Flamengo (ida: 1x2)
    Local: Ligga Arena, Curitiba
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

Quinta-feira (13)

  • Palmeiras x São Paulo (ida: 0x1)
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 20h
    Transmissão: Amazon Prime

Sábado (15)

  • Corinthians x América-MG (ida: 0x1)
    Local:     Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 16h30
    Transmissão: Amazon Prime, TV Globo (SP e MG), Premiere e SporTV

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