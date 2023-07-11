Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

A semana é de decisão para oito equipes na Copa do Brasil. Nos jogos de ida das quartas de final, placares magros foram os protagonistas e tudo está indefinido. Agora, de olho em dar mais um passo na competição, os times entram em campo entre quarta-feira (12) e sábado (15) para definir os classificados. Confira datas, horários e onde assistir aos jogos!