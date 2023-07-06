Presidente da FES, Gustavo Vieira é o novo diretor financeiro da CBF

Gustavo Vieira fará parte da diretoria financeira da CBF Crédito: Rodrigo Ferreira/CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou na tarde desta quarta-feira (5), os nomes dos novos diretores para as áreas de Infraestrutura e Patrimônio e Financeiro, entre eles, o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, assume a Diretoria Financeira.

O mandatário do órgão capixaba assume o cargo de forma interina, após a saída de Gilnei Botrel.

"Agradeço a vinda do Dr. Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, que irá iniciar o trabalho de renovação no que diz respeito aos procedimentos e fluxos de atendimento aos nossos clientes", disse o presidente da CBF.

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Em Infraestrutura e Patrimônio, Catherine Carneiro assumiu a pasta, após deixar o cargo de gerente da área.

"Tenho a convicção que, pela contribuição da Dra. Catherine à frente da gerência de Infraestrutura e Patrimônio e por sua competência e postura, irá realizar um grande trabalho. Por isso, peço todo o apoio de todos da CBF", disse Ednaldo Rodrigues.