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Novo cargo

Presidente da FES, Gustavo Vieira é o novo diretor financeiro da CBF

O mandatário do órgão capixaba assume o cargo de forma interina, após a saída de Gilnei Botrel

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2023 às 15:26
Gustavo Vieira fará parte da diretoria financeira da CBF
Gustavo Vieira fará parte da diretoria financeira da CBF Crédito: Rodrigo Ferreira/CBF
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou na tarde desta quarta-feira (5), os nomes dos novos diretores para as áreas de Infraestrutura e Patrimônio e Financeiro, entre eles, o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, assume a Diretoria Financeira.
O mandatário do órgão capixaba assume o cargo de forma interina, após a saída de Gilnei Botrel.
"Agradeço a vinda do Dr. Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, que irá iniciar o trabalho de renovação no que diz respeito aos procedimentos e fluxos de atendimento aos nossos clientes", disse o presidente da CBF. 

Outros Cargos

Em Infraestrutura e Patrimônio, Catherine Carneiro assumiu a pasta, após deixar o cargo de gerente da área.
"Tenho a convicção que, pela contribuição da Dra. Catherine à frente da gerência de Infraestrutura e Patrimônio e por sua competência e postura, irá realizar um grande trabalho. Por isso, peço todo o apoio de todos da CBF", disse Ednaldo Rodrigues.
Na solenidade, Ednaldo Rodrigues também apresentou o novo treinador interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz.

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