Polícia vai investigar agressões contra Luan como tentativa de homicídio

Luan foi agredido enquanto estava em um motel na Barra Funda, em São Paulo Crédito: Redes Sociais

Após as agressões sofridas em um motel por Luan , meia-atacante do Corinthians, a Polícia Civil de São Paulo vai investigar o caso como tentativa de homicídio.

Luan não chegou a prestar queixa pelo ocorrido, mas devido a presença de uma arma de fogo na cena da agressão, a PC decidiu abrir o inquérito nesta quarta-feira (5) para apurar o fato.

Daniel José Orsomarzo, delegado titular da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), explica que o caso do jogador corintiano teve reviravoltas.

"Foi elaborada uma ocorrência por dois amigos dele e houve menção a uma arma de fogo na ameaça. Diante disso, assim que tomamos conhecimento desse B.O, foi instaurado inquérito policial, agora por porte de arma de fogo", explicou Daniel.

Ainda conforme o delegado, a investigação sobre o caso seguirá sem a necessidade da manifestação do atleta ou de seus amigos.

Entenda o caso

Na madrugada da última terça-feira (4), Luan estava em um motel na Barra Funda, em São Paulo, acompanhado de pelo menos nove pessoas, entre homens e mulheres.

Ao saber da presença do atleta no local, cerca de sete homens invadiram a propriedade para agredir o jogador, que também ouviu ameaças de morte. Enquanto agrediam Luan, os invasores se identificaram como membros da torcida organizada Gaviões da Fiel.

Após o ocorrido, Luan fez uma publicação nas redes sociais, onde mostrava uma bermuda ensanguentada com a legenda "não é só futebol". Essa teria sido a única manifestação pública do jogador sobre o caso.