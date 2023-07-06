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Futebol

Polícia faz buscas no apartamento do presidente do PSG em denúncia de sequestro e tortura

Al-Khelaifi teria colaborado com os investigadores, sem oferecer resistência durante as buscas em seu apartamento

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 12:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2023 às 12:36
Nasser Al-Khelaifi foi denunciado no fim de 2022 pelo empresário e consultor em direitos humanos Tayeb Benabderrahmane
Nasser Al-Khelaifi foi denunciado no fim de 2022 pelo empresário e consultor em direitos humanos Tayeb Benabderrahmane Crédito: Thomas Sanson / AFP
A polícia francesa fez uma busca no apartamento do presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, na quarta-feira (5), horas antes da entrevista coletiva em que o dirigente apresentou o novo técnico do time, o espanhol Luis Enrique. Al-Khelaifi é investigado em caso de suspeita de sequestro e tortura.
De acordo com o jornal francês L'Equipe, os investigadores e o juiz de instrução do caso receberam o dirigente na saída do seu avião. Al-Khelaifi teria colaborado com os investigadores, sem oferecer resistência durante as buscas em seu apartamento. A assessoria do presidente do PSG afirmou que ele "é uma vítima nessa questão".

Benabderrahmane alega que foi alvo de Al-Khelaifi por ter supostamente em mãos informações que prejudicariam o dirigente do Catar. Esses dados poderiam ter relação com a escolha do país para sediar a Copa do Mundo disputada no ano passado, no país do Oriente Médio. Ainda em 2022, as autoridades franceses iniciaram a investigação do caso.
"É a manipulação máxima da mídia. Estou apenas surpreso que tantas pessoas tenham considerado suas mentiras e contradições como críveis. Mas esse é o mundo da mídia em que estamos hoje. A lei seguirá seu curso e não tenho tempo para falar sobre pequenos criminosos de carreira", disse o dirigente, em entrevista ao jornal The Sun, ainda em 2022.

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