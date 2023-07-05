Confira a definição dos jogos das oitavas de final da Libertadores 2023

Sorteio acontece em Luque, no Paraguai Crédito: Divulgação / Conmebol

Realizado na tarde desta quarta-feira (5), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2023 definiu os próximos confrontos da competição mais cobiçada da América do Sul.

O Brasil conta com seis representantes: Athletico , Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. As demais equipes são da Argentina (4), Colômbia (2), Uruguai (1), Bolívia (1), Equador (1) e Paraguai (1).

De acordo com o calendário oficial da competição continental, as partidas de ida acontecem entre os dias 1 a 3 de agosto, e os jogos de volta serão realizados entre 8 e 10 do mesmo mês. Confira o que está definido:

Os jogos

Atlético Nacional (COL) x Racing (ARG)





Bolívar (BOL) x Athletico-PR





Flamengo x Olímpia (PAR)





x Olímpia (PAR) Atlético-MG x Palmeiras





x Deportivo Pereira (COL) x Independiente del Valle (EQU)





Argentinos Juniors (ARG) x Fluminense





River Plate (ARG) x Internacional





Nacional (URU) x Boca Juniors (ARG)

Premiação

Em relação ao último ano, a premiação da Libertadores teve um aumento de 21%. Em 2023, o campeão fatura US$ 18 milhões, o equivalente a R$ 94,5 milhões.