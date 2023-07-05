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Futebol

Confira a definição dos jogos das oitavas de final da Libertadores 2023

Brasil conta com seis equipes no páreo pelo título da competição mais cobiçada da América do Sul. Veja os duelos, premiação e a data dos próximos jogos

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2023 às 13:47
Sorteio acontece em Luque, no Paraguai
Sorteio acontece em Luque, no Paraguai Crédito: Divulgação / Conmebol
Realizado na tarde desta quarta-feira (5), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2023 definiu os próximos confrontos da competição mais cobiçada da América do Sul.
O Brasil conta com seis representantes: Athletico , Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. As demais equipes são da Argentina (4), Colômbia (2), Uruguai (1), Bolívia (1), Equador (1) e Paraguai (1).
De acordo com o calendário oficial da competição continental, as partidas de ida acontecem entre os dias 1 a 3 de agosto, e os jogos de volta serão realizados entre 8 e 10 do mesmo mês. Confira o que está definido:

Os jogos

  • Atlético Nacional (COL) x Racing (ARG)

  • Bolívar (BOL) x Athletico-PR

  • Flamengo x Olímpia (PAR)

  • Atlético-MG x Palmeiras

  • Deportivo Pereira (COL) x Independiente del Valle (EQU)

  • Argentinos Juniors (ARG) x Fluminense

  • River Plate (ARG) x Internacional

  • Nacional (URU) x Boca Juniors (ARG)

Premiação

Em relação ao último ano, a premiação da Libertadores teve um aumento de 21%. Em 2023, o campeão fatura US$ 18 milhões, o equivalente a R$ 94,5 milhões.
Chaveamento da Libertadores 2023
Chaveamento da Libertadores 2023 Crédito: Reprodução / Conmebol

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