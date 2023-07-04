Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Goleiro do Atlético-MG aciona polícia após chantagem de suposta amante
'Deu ruim...'

Goleiro do Atlético-MG aciona polícia após chantagem de suposta amante

Everson estaria sofrendo extorsão da mulher, que ameaçou divulgar vídeos íntimos do atleta para sua esposa, com quem tem três filhos

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2023 às 20:30
Everson em partida pelo Atlético-MG
Everson está no Atléti Crédito: Cristiane Mattos / @crismattos33
O goleiro Everson, do Atlético-MG, acionou a Polícia Civill de Minas Gerais (PCMG) acusando uma mulher de chantagem e extorsão. Em nota, a corporação informou que realizou uma operação de busca e apreensão na casa da suspeita, em Belo Horizonte, na última sexta-feira, 30 de junho.
As ameaças começaram após Everson, que é casado com Rafaela Vieira, com quem tem três filhos, se envolver com outra mulher, que teria gravado vídeos tendo relações com o jogador dizendo que enviaria os arquivos para à esposa do atleta.
“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Depertamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações”, divulgou a PC.
Na casa da mulher, a polícia recolheu dois aparelhos celulares, um computador, um chip telefônico, um pendrive e um carregador, além de um relógio e uma camisa autografada do Atlético-MG.

Versão do jogador

Procurado pela reportagem, Everson e sua assessoria preferiram não comentar sobre o assunto. A mesma posição foi tomada pelo Atlético Mineiro, que alegou se tratar de uma situação particular do atleta.
Nas redes sociais, a esposa do atleta privou os comentários de suas fotos, onde estava recebendo comentários pejorativos sobre o caso, mas não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

Veja Também

Torcida invade motel em São Paulo, e agride Luan, do Corinthians

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

Apresentado no Flamengo, Luiz Araújo afirma: “Melhor elenco da América”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre após acidente entre moto e carro na Leste Oeste, em Cariacica
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados