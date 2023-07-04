Goleiro do Atlético-MG aciona polícia após chantagem de suposta amante

Everson está no Atléti Crédito: Cristiane Mattos / @crismattos33

O goleiro Everson, do Atlético-MG, acionou a Polícia Civill de Minas Gerais (PCMG) acusando uma mulher de chantagem e extorsão. Em nota, a corporação informou que realizou uma operação de busca e apreensão na casa da suspeita, em Belo Horizonte , na última sexta-feira, 30 de junho.

As ameaças começaram após Everson, que é casado com Rafaela Vieira, com quem tem três filhos, se envolver com outra mulher, que teria gravado vídeos tendo relações com o jogador dizendo que enviaria os arquivos para à esposa do atleta.

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Depertamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações”, divulgou a PC.

Na casa da mulher, a polícia recolheu dois aparelhos celulares, um computador, um chip telefônico, um pendrive e um carregador, além de um relógio e uma camisa autografada do Atlético-MG.

Versão do jogador

Procurado pela reportagem, Everson e sua assessoria preferiram não comentar sobre o assunto. A mesma posição foi tomada pelo Atlético Mineiro, que alegou se tratar de uma situação particular do atleta.