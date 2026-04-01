Copa do Mundo tem tabela completa com últimos classificados na repescagem — tudo o que você precisa saber sobre o torneio

A Copa do Mundo acontecerá no Canadá, México e Estados Unidos, de 11 de junho a 19 de julho Crédito: Getty Images

As últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 foram definidas. Ao todo, 48 equipes participarão da 23ª edição do torneio, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.

As seis seleções que se classificaram em 31 de março completam a lista expandida de 48 equipes para o torneio deste verão.

A República Democrática do Congo e o Iraque foram as duas últimas seleções a garantir suas vagas. Bósnia, Suécia, República Tcheca e Turquia também se classificaram em jogos na terça-feira (31/03).

A definição encerrou um longo processo de qualificação que começou em setembro de 2023 e abrangeu seis confederações antes de culminar nos playoffs decisivos da UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) e intercontinentais em 31 de março.

O Brasil será cabeça chave do grupo C, e vai enfrentar na primeira fase as seleções do Marrocos, Escócia e Haiti.

Do total de equipes participantes, as três anfitriãs se classificaram automaticamente, enquanto 43 vagas foram conquistadas por meio de classificação direta pelas confederações e duas vagas foram determinadas por repescagem intercontinental.

Com a lista completa de participantes confirmada, a atenção agora se volta para a maior Copa do Mundo já realizada.

Como funcionará o torneio?

Um número recorde de 48 nações - um aumento em relação às 32 que participaram no Catar há quatro anos - participarão da edição de 2026, tornando essa a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com 104 partidas a serem disputadas em três países pela primeira vez.

O torneio acontecerá em 16 cidades - 11 nos EUA, três no México e duas no Canadá.

O torneio também terá uma duração recorde de 39 dias - um aumento em relação aos 29 dias no Catar e aos 32 em 2014 e 2018 - e um novo formato contará com 12 grupos de quatro países.

O México enfrentará a África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México, na abertura do torneio na quinta-feira, 11 de junho - 18 dias após o término da temporada da Premier League.

As duas melhores equipes dos 12 grupos e as oito melhores terceiras colocadas avançarão para uma fase eliminatória ampliada que começará com uma rodada de 32.

O novo campeão mundial será coroado no MetLife Stadium de Nova Jersey em 19 de julho.

Quando os jogos serão disputados?

Com jogos acontecendo em quatro fusos horários e em locais a até 4.500 quilômetros de distância, haverá um total de 13 horários de início diferentes.

Isso significa que, para os espectadores no Brasil, a maior parte dos jogos acontecerá no final de tarde e durante a noite.

Na fase de grupos, a partida com início mais tarde da seleção brasileira está marcada para começar às 22h de Brasília.

Mas alguns jogos, realizados em San Francisco, na Califórnia, nos EUA, ou em Vancouver, no Canadá, começarão às 0h ou 1h da manhã.

Quando serão os jogos do Brasil?

Brasil x Marrocos - 1ª rodada

13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local)

Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti - 2ª rodada

19 de junho (sexta-feira) - 22h de Brasília (21h no horário local)

Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil - 3ª rodada

24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local)

Estádio Hard Rock - Miami/EUA

Quem são os favoritos para vencer?

Análise de Ciaran Varley da BBC Sport:

A Espanha, campeã europeia, é a favorita, tendo tido uma trajetória quase impecável nas eliminatórias.

Seu elenco está repleto de talentos como Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, o vencedor da Bola de Ouro de 2024, Rodri, e Lamine Yamal, um dos melhores jovens jogadores do mundo.

Logo atrás da Espanha, a atual geração de jogadores ingleses é apontada como favorita para conquistar um troféu, tendo terminado como vice-campeã nas duas últimas Eurocopas.

A equipe do técnico Thomas Tuchel se classificou para a Copa do Mundo com uma campanha perfeita, vencendo todas as partidas sem sofrer gols. Eles têm um elenco repleto de grandes nomes, incluindo Jude Bellingham e Harry Kane.

A França também é uma forte candidata. O elenco de Didier Deschamps tem um ataque temível, incluindo Bradley Barcola, Michael Olise, Kylian Mbappé e Hugo Ekitike, e os vice-campeões de 2022 estavam invictos nas eliminatórias europeias.

A Argentina, atual campeã mundial, venceu o grupo das eliminatórias sul-americanas com folga, terminando nove pontos à frente do Equador, segundo colocado.

Com duas Copas Américas e uma Copa do Mundo em apenas quatro anos, os hermanos estão em ótima fase.

Por fim, apesar de uma campanha de qualificação decepcionante — na qual terminou em quinto lugar na tabela da Conmebol após perder seis dos seus 18 jogos — e de ter conquistado a última das suas cinco Copas do Mundo há 22 anos, quem poderia descartar o Brasil com certeza?

Quem são os 'azarões'?

Erling Haaland ajudou a Noruega a chegar à Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos Crédito: Getty Images

Análise de Michael Emons da BBC Sport:

A Noruega não disputa uma Copa do Mundo desde 1998 e nunca passou das oitavas de final, mas com Erling Haaland, jogador do Manchester City, marcando 16 gols nas eliminatórias, eles podem surpreender no verão.

Eles foram impecáveis ​​nas eliminatórias, vencendo todas as oito partidas, incluindo vitórias em casa e fora contra a Itália, tetracampeã.

O Marrocos foi outra seleção que venceu todos os seus jogos nas eliminatórias e ocupa a oitava posição no ranking mundial. Eles chegaram à final da Copa Africana de Nações deste ano e, apesar de terem sido derrotados por 1 a 0 pelo Senegal, receberam o título de forma controversa. Eles provavelmente estarão confiantes em avançar em um grupo que inclui Brasil, Escócia e Haiti.

O Egito, com Mohamed Salah, também espera passar de um grupo que inclui Bélgica, Nova Zelândia e Irã.

O Japão é a seleção asiática mais forte e passou com tranquilidade pelas eliminatórias, sofrendo apenas três gols em 16 partidas. E eles registraram sua primeira vitória sobre a Inglaterra com um amistoso por 1 a 0 em Londres no final de março. Eles enfrentarão a Holanda, a Tunísia e a Suécia.

A Colômbia estará confiante em uma boa atuação após uma campanha positiva nas eliminatórias sul-americanas, na qual venceu o Brasil e a Argentina, terminando em terceiro lugar na classificação geral.

E quanto aos países-sede? Bem, o Canadá, em sua terceira Copa do Mundo, pode ser uma surpresa. Eles perderam todas as seis partidas anteriores em Copas do Mundo, mas um sorteio favorável os colocou no mesmo grupo que Catar, Suíça e Bósnia-Herzegovina.

Quem são os estreantes na Copa do Mundo?

Curaçao teve uma campanha de qualificação invicta, chegando à sua primeira final Crédito: Getty Images

Quatro nações farão sua estreia na Copa do Mundo neste verão.

A pequena ilha caribenha de Curaçao se tornará a menor nação a participar de uma Copa do Mundo quando enfrentar a Alemanha, a Costa do Marfim e o Equador no Grupo E.

Curaçao, a 60 quilômetros da costa da Venezuela, tem uma população de pouco mais de 150.000 habitantes (semelhante ao bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro) e uma área de 440 quilômetros quadrados, menor que Sorocaba, no interior de São Paulo.

A ilha só se tornou um país dentro do Reino dos Países Baixos em 2010.

Cabo Verde, por sua vez, é a terceira menor nação, depois de Curaçao e Islândia, a chegar à Copa do Mundo. Os Tubarões Azuis garantiram o primeiro lugar em seu grupo de qualificação, à frente da poderosa seleção africana de Camarões.

Um arquipélago de 10 ilhas no Oceano Atlântico com uma população de menos de 525.000 habitantes, Cabo Verde conquistou a independência de Portugal em 1975 e tentou pela primeira vez chegar à Copa do Mundo quando esta foi realizada no Japão e na Coreia do Sul em 2002. Eles enfrentarão Espanha, Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H.

Há dois estreantes da Ásia: Uzbequistão e Jordânia.

Os uzbeques, que foram semifinalistas da Copa da Ásia em 2011, encerraram sua longa espera pela classificação sob o comando do capitão da Itália campeã da Copa do Mundo de 2006, Fabio Cannavaro.

Os Lobos Brancos contam com jogadores como o zagueiro do Manchester City, Abdukodir Khusanov, e o ex-atacante da Roma, Eldor Shomurodov, e esperam causar impacto em um grupo que inclui Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo.

A Jordânia, por sua vez, terminou atrás da Coreia do Sul com quatro vitórias e quatro empates em 10 jogos na terceira fase das eliminatórias na Ásia.